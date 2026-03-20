Donald Trump, nou atac la NATO: „Fără SUA, e un tigru de hârtie"
Data actualizării: 16:34 20 Mar 2026 | Data publicării: 16:32 20 Mar 2026

Donald Trump, nou atac la NATO: „Fără SUA, e un tigru de hârtie”
Autor: Iulia Horovei

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a transmis, din nou, un mesaj aliaților NATO, spunând că organizația ar fi doar un „tigru de hârtie” fără Statele Unite ale Americii.

Donald Trump a avut o nouă ieșire publică în legătură cu aliații NATO, spunând că, fără Statele Unite ale Americii, alianța ar fi doar un „tigru de hârtie”. Acesta a acuzat, din nou, țările aliate că nu s-au implicat în conflictul declanșat de coaliția americano-israeliană în Iran, dar nici în redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Trump, nou mesaj acid la adresa aliaților NATO

„Fără SUA, NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran alimentat de arme nucleare. Acum, acea luptă este CÂȘTIGATĂ militar, cu foarte puțin pericol pentru ei, se plâng de prețurile mari la petrol pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o simplă manevră militară care este singurul motiv pentru prețurile mari la petrol. Atât de ușor de făcut pentru ei, cu atât de puțin risc. LAȘI, și NE VOM AMINTI!”, a scris președintele american Donald Trump, într-o postare pe contul său de Truth Social.

Mesajul liderului de la Washington vine la o zi de la anunțul a șase state privind asigurarea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran după ofensiva americano-israeliană. Franța, Regatul Unit, Italia, Olanda, Germania și Japonia au transmis o declarație comună, joi, privind responsabilitatea de a asigura transportul în strâmtoare. 

Cu toate acestea, anunțul celor șase țări nu l-au impresionat pe Donald Trump, acesta reacționând acid la adresa lor în timpul întâlnirii cu premierul japonez Sanae Takaichi, la Casa Albă, joi seară. 

Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat haos pe pieţele globale, a provocat moartea a mii de oameni şi strămutarea câtorva milioane după începerea loviturilor americano-israeliene asupra Iranului pe 28 februarie.

Citește și: EXCLUSIV Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video

