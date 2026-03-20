Incendiu uriaș în Argeș: Ard trei clădiri ale unei firme din Pietroşani

Pompierii argeşeni intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperişurile a trei clădiri ce aparţin unei societăţi comerciale din comuna Pietroşani.
"Incendiul se manifestă pe amplasamentul unui operator economic. (...) Au fost distruse materialele combustibile aferente a două acoperişuri, iar acoperişul celei de-a treia construcţii a fost, de asemenea, afectat", au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.
Potrivit acestora, intervenţia este îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile. Activitatea pompierilor este sprijinită şi de un utilaj de tip buldo-excavator.
"Pompierii continuă intervenţia pentru eliminarea efectelor negative produse de eveniment", precizează reprezentanţii ISU Argeş.
