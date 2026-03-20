Data publicării: 15:32 20 Mar 2026

Franța a sechestrat un petrolier venit din Rusia, cu sprijin britanic, în Mediterană
Autor: Dana Mihai

Franța a sechestrat un petrolier venit din Rusia, cu sprijin britanic, în Mediterană - Imagine realizata cu AI

Un petrolier venit din Rusia a fost interceptat în vestul Mediteranei de marina franceză, cu sprijin britanic, a anunțat Emmanuel Macron.

Un petrolier care navighează sub pavilion mozambican şi venea dinspre portul rus Murmansk a fost interceptat vineri de marina militară franceză, cu sprijin britanic, în partea de vest a Mediteranei, a anunţat preşedintele francez Emmanuel Macron într-o postare pe reţeaua de socializare X, transmit agenţiile AFP şi Reuters.

A treia navă din "flota din umbră" capturată de Franța

Este al treilea petrolier sechestrat de Franţa din rândul navelor aşa-numitei "flotă din umbră" folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le împiedice prin sancţiuni, numărul navelor acestei flote fiind estimat la circa 600.

"Aceste nave, care ocolesc sancţiunile internaţionale (sancţiunile impuse de UE n.red) şi încalcă dreptul mării, sunt profitoare de război. Ele caută să obţină profituri şi să finanţeze efortul de război al Rusiei", susţine preşedintele francez în postarea sa. "Nu ne vom lăsa păcăliţi", adaugă Emmanuel Macron, insistând că "războiul din Iran nu va deturna Franţa de la susţinerea Ucrainei, unde războiul de agresiune al Rusiei continuă".

Citește și: Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Experți militari britanici și americani confruntați cu o misiune aproape imposibilă

Petrolierul, denumit "Deyna", a fost interceptat la sud de Insulele Baleare şi urmează să fie adus într-un port francez. Nava plecase din portul rus Murmansk şi avea ca destinaţie portul egiptean Port Said.

Autorităţile franceze invocă arborarea unui pavilion fals ca motiv pentru sechestrarea petrolierului. Conform imaginilor publicate de armata franceză, militari francezi au coborât din elicoptere la bordul navei.

La fel ca în cazul capturării petrolierului "Grinch" în ianuarie tot în Mediterana, operaţiunea efectuată de marina militară franceză s-a desfăşurat în colaborare cu "aliaţii britanici", aceştia din urmă participând la "urmărirea navei", potrivit autorităţilor franceze.

Petrolierul Deyna, cu destinația Egipt

Petrolierul Deyna, cu o lungime de 250 de metri, are o capacitate similară cu cea a petrolierului Grinch, care în cele din urmă a fost eliberat de autorităţile franceze în februarie în schimbul unei "amenzi" de milioane de euro.

Pe lângă Franţa, şi Statele Unite au sechestrat astfel de nave, cum s-a întâmplat pe 7 ianuarie în nordul Atlanticului cu petrolierul "Marinera", care arborase în grabă pavilionul rusesc în încercarea de a împiedica operaţiunea americană.

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
S-a aflat cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. „Surpriză, e o femeie!”, susține fiica marelui fotbalist român
Publicat acum 5 minute
Ministrul Apărării confirmă: Trei avioane americane au decolat de la București. "Nu știu unde se duc"
Publicat acum 8 minute
Îmbrățișarea care te poate costa mii de lei: Avertismentul polițiștilor, după ce un bărbat din Arad a căzut în capcana unui hoț
Publicat acum 54 minute
Donald Trump, nou atac la NATO: „Fără SUA, e un tigru de hârtie”
Publicat acum 59 minute
Un „mare acord” Belarus-SUA, în negociere pentru normalizarea relațiilor. Anunțul lui Lukașenko
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 39 minute
Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Publicat acum 10 ore si 29 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Actorul Chuck Norris a murit
Publicat acum 9 ore si 51 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 58 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Trump îi numește „lași” pe aliații NATO /Personalul NATO din Irak, evacuat
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
