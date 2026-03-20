Franța a sechestrat un petrolier venit din Rusia, cu sprijin britanic, în Mediterană

Un petrolier care navighează sub pavilion mozambican şi venea dinspre portul rus Murmansk a fost interceptat vineri de marina militară franceză, cu sprijin britanic, în partea de vest a Mediteranei, a anunţat preşedintele francez Emmanuel Macron într-o postare pe reţeaua de socializare X, transmit agenţiile AFP şi Reuters.

A treia navă din "flota din umbră" capturată de Franța

Este al treilea petrolier sechestrat de Franţa din rândul navelor aşa-numitei "flotă din umbră" folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le împiedice prin sancţiuni, numărul navelor acestei flote fiind estimat la circa 600.

"Aceste nave, care ocolesc sancţiunile internaţionale (sancţiunile impuse de UE n.red) şi încalcă dreptul mării, sunt profitoare de război. Ele caută să obţină profituri şi să finanţeze efortul de război al Rusiei", susţine preşedintele francez în postarea sa. "Nu ne vom lăsa păcăliţi", adaugă Emmanuel Macron, insistând că "războiul din Iran nu va deturna Franţa de la susţinerea Ucrainei, unde războiul de agresiune al Rusiei continuă".

Citește și: Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Experți militari britanici și americani confruntați cu o misiune aproape imposibilă

Petrolierul, denumit "Deyna", a fost interceptat la sud de Insulele Baleare şi urmează să fie adus într-un port francez. Nava plecase din portul rus Murmansk şi avea ca destinaţie portul egiptean Port Said.

Autorităţile franceze invocă arborarea unui pavilion fals ca motiv pentru sechestrarea petrolierului. Conform imaginilor publicate de armata franceză, militari francezi au coborât din elicoptere la bordul navei.

La fel ca în cazul capturării petrolierului "Grinch" în ianuarie tot în Mediterana, operaţiunea efectuată de marina militară franceză s-a desfăşurat în colaborare cu "aliaţii britanici", aceştia din urmă participând la "urmărirea navei", potrivit autorităţilor franceze.

Petrolierul Deyna, cu destinația Egipt

Petrolierul Deyna, cu o lungime de 250 de metri, are o capacitate similară cu cea a petrolierului Grinch, care în cele din urmă a fost eliberat de autorităţile franceze în februarie în schimbul unei "amenzi" de milioane de euro.

Pe lângă Franţa, şi Statele Unite au sechestrat astfel de nave, cum s-a întâmplat pe 7 ianuarie în nordul Atlanticului cu petrolierul "Marinera", care arborase în grabă pavilionul rusesc în încercarea de a împiedica operaţiunea americană.