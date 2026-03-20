DCNews Stiri Axios: Asul din mâneca lui Donald Trump pentru a forța Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz
Data actualizării: 12:40 20 Mar 2026 | Data publicării: 12:38 20 Mar 2026

Axios: Asul din mâneca lui Donald Trump pentru a forța Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Trump ia în considerare o preluare riscantă a insulei Kharg pentru a forța Iranul să permită traficul nestingherit prin Strâmtoarea Ormuz.

Administrația condusă de Donald Trump ia în considerare ocuparea sau blocarea insulei Kharg din Iran pentru a face presiuni asupra Republicii Islamice să redeschidă strâmtoarea Hormuz, au declarat patru surse familiarizate cu problema, notează Axios.

Publicația precizează că o operațiune de preluare a insulei Kharg, care se află la 24 de kilometri de coastă și procesează 90% din exporturile de țiței ale Iranului, ar putea pune trupele americane în linia de foc a inamicului.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video

Prin urmare, o astfel de operațiune ar putea fin lansată abia după ce armata americană va degrada și mai mult capacitatea militară a Iranului în jurul Strâmtorii Hormuz

De asemenea, dacă va fi aprobată, operațiunea ar necesita și mai multe trupe americane în regiune. În acest sens, se precizează că Casa Albă și Pentagonul iau în considerare trimiterea în curând a unor noi trupe, a declarat un oficial american.

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Ministrul Apărării confirmă: Trei avioane americane au decolat de la București. "Nu știu unde se duc"
Publicat acum 7 minute
Îmbrățișarea care te poate costa mii de lei: Avertismentul polițiștilor, după ce un bărbat din Arad a căzut în capcana unui hoț
Publicat acum 53 minute
Donald Trump, nou atac la NATO: „Fără SUA, e un tigru de hârtie”
Publicat acum 58 minute
Un „mare acord” Belarus-SUA, în negociere pentru normalizarea relațiilor. Anunțul lui Lukașenko
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Adevărul despre Cocker Spaniel. Anda Florescu, la DC Anima - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 38 minute
Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Publicat acum 10 ore si 28 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Actorul Chuck Norris a murit
Publicat acum 9 ore si 50 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 57 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Trump îi numește „lași” pe aliații NATO /Personalul NATO din Irak, evacuat
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
