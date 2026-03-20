Axios: Asul din mâneca lui Donald Trump pentru a forța Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz

Administrația condusă de Donald Trump ia în considerare ocuparea sau blocarea insulei Kharg din Iran pentru a face presiuni asupra Republicii Islamice să redeschidă strâmtoarea Hormuz, au declarat patru surse familiarizate cu problema, notează Axios.

Publicația precizează că o operațiune de preluare a insulei Kharg, care se află la 24 de kilometri de coastă și procesează 90% din exporturile de țiței ale Iranului, ar putea pune trupele americane în linia de foc a inamicului.

Prin urmare, o astfel de operațiune ar putea fin lansată abia după ce armata americană va degrada și mai mult capacitatea militară a Iranului în jurul Strâmtorii Hormuz.

De asemenea, dacă va fi aprobată, operațiunea ar necesita și mai multe trupe americane în regiune. În acest sens, se precizează că Casa Albă și Pentagonul iau în considerare trimiterea în curând a unor noi trupe, a declarat un oficial american.