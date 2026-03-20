Cât sunt taxele la salariul minim brut. Cu cât rămân angajații în mână, după ce se scad contribuțiile

Salariul minim brut crește de la 1 iulie 2026

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie în România va fi majorat la 4.050 de lei pe lună. Măsura vine în contextul ajustărilor economice și al creșterii costului vieții, având ca scop sprijinirea angajaților cu venituri mici.

Ce contribuții se aplică la venitul brut

Din salariul brut sunt reținute contribuțiile obligatorii către stat. Astfel, pentru un salariu de 4.050 de lei se aplică:

CAS (pensii – 25%): aproximativ 1.012,5 lei

CASS (sănătate – 10%): 405 lei

Impozit pe venit (10%): aproximativ 58 lei

Calculul impozitului este influențat de scutirea de 300 de lei din salariul brut, ceea ce reduce baza impozabilă.

Cât va fi salariul minim net, după 1 iulie

După reținerea taxelor și contribuțiilor, salariul minim net ajunge la aproximativ 2.574 de lei. Diferența dintre brut și net reflectă nivelul contribuțiilor obligatorii, dar și facilitățile fiscale aplicate pentru veniturile mici.