Sâmbătă, 21 martie, începând cu ora 17.00, Flaviu George Predescu și Loredana Voicilă, autoarea cărții „Sofia Vrea să fie păpușă”, editura Sofiami, 2025, vor dialoga despre traduceri literare, dar și despre cartea de debut a autoarei.

Loredana Voicilă, traducător literar, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Traduceri literare, este absolventă a Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere a Universității din București cu teza „Estetica înstrăinării. Hortensia Papadat-Bengescu, Anton Holban, Max Blecher, Constantin Fântâneru”, 2015.

A fost bursieră a Academiei Române între 2014 și 2015, cu stagii de cercetare la Bodleian Library, Universitatea Oxford și INALCO, Sorbonne Paris Cité. Fost redactor la Editura Muzeul Literaturii Române și ulterior referent de specialitate pentru Muzeul Național al Literaturii Române în perioada februarie 2016 - martie 2019. Colaboratoare în proiecte de traducere literară din 2016, în prezent traducătoare literară pasionată full time.

În cadrul emisiunii va vorbi despre cărțile:

„Precum tigrii pe zăpadă” de Juhea Kim – historical fiction, beletristică – Editura Univers, 2025,

„Sera vrăjită” de Sarah Beth Durst – cozy fantasy, literatură pentru adolescenți – Storia Books, 2025,

„Cartea viselor furate” de David Farr – literatură pentru copii – Corint Junior, 2025,

„Sofia vrea să fie păpușă” de Loredana Voicilă, cu ilustrații de Miruna Prunache – Editura Sofiami, 2025.

Autoarea povestește despre activitatea unui traducător literar, provocările în traducerea literară și vizibilitatea traducătorilor. De asemenea, aflăm de ce adolescenții au nevoie de o literatură a lor, Comunitățile bookstagram, booktok etc, Cluburile de carte, miturile traducerii literaturii YA și multe alte subiecte.

