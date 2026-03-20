Rusia, afectată direct de războiul din Iran. Zaharova amenință SUA și Israelul cu implicarea altor țări în conflict
Data publicării: 14:36 20 Mar 2026

Rusia, afectată direct de războiul din Iran. Zaharova amenință SUA și Israelul cu implicarea altor țări în conflict
Autor: Ioan-Radu Gava

maria-zaharova_87516300 Sursa foto Agerpres

Rusia se declară afectată de un atac asupra unui port iranian de la Marea Caspică.

Rusia a condamnat vineri atacul efectuat miercuri şi confirmat joi de Israel asupra unui port iranian de la Marea Caspică şi a acuzat că acesta afectează şi interesele economice ale Moscovei, informează EFE și Agerpres.

"Observăm cu îngrijorare în creştere extinderea geografică a atacurilor aeriene israeliene şi americane în Iran", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, într-un comunicat.

Ea a adăugat că, la 18 martie, forţele de coaliţie americano-israeliene au bombardat portul Anzali, un important centru comercial şi logistic utilizat activ de Moscova şi Teheran în cooperarea lor bilaterală.

"Interesele economice ale Rusiei şi ale altor state riverane de la Marea Caspică, ce menţin legături maritime cu Iranul prin acest port, sunt afectate", a remarcat ea.

CITEȘTE ȘI                 -               Moscova avertizează asupra riscurilor implicării în escortarea navelor din Ormuz

Potrivit lui Zaharova, "Marea Caspică a fost întotdeauna percepută de ţările din regiune şi de comunitatea internaţională ca un refugiu sigur pentru pace şi cooperare".

Rusia amenință că alte țări ar putea fi atrase în conflict

Ea a avertizat că "acţiunile nesăbuite şi iresponsabile ale agresorilor creează riscul de a atrage" ţările din regiune într-un conflict militar.

"Reiterăm apelul nostru ferm pentru încetarea imediată a acţiunilor militare şi reluarea eforturilor de a găsi o soluţie politică la situaţia din Orientul Mijlociu, care se extinde din ce în ce mai mult în regiunile vecine", a concluzionat ea.

Separat, armata israeliană a anunţat vineri că a declanşat atacuri aeriene care vizează ţinte iraniene din regiunea Nour, situată pe ţărmurile Mării Caspice, în a 21-a zi a războiului purtat împreună cu Statele Unite împotriva Republicii Islamice.

Într-un comunicat, armata israeliană a anunţat că "a început să atace ţintele regimului terorist iranian din regiunea Nour".

Marea Caspică, de unde şi Moscova a lansat atacuri asupra teritoriului ucrainean, se învecinează cu coastele Iranului, Rusiei, Kazahstanului, Azerbaidjanului şi Turkmenistanului.

