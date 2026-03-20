Prețuri carburanți: Sorin Grindeanu somează Guvernul să vină cu o soluție
Data publicării: 13:19 20 Mar 2026

Prețuri carburanți: Sorin Grindeanu somează Guvernul să vină cu o soluție
Autor: Dana Mihai

Sorin Grindeanu Inquam Photos Octav Ganea Sorin Grindeanu, președinte PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prețurile la carburanți continuă să crească, iar Sorin Grindeanu, Președinte al Camerei Deputaților din România, atrage atenția că situația trebuie tratată ca o prioritate de către Guvern.

Sorin Grindeanu, a declarat că reducerea costurilor la pompă trebuie să devină o prioritate pentru Guvern, în contextul noilor scumpiri înregistrate în ultimele zile.

Sorin Grindeanu: Somez Guvernul

„În acest moment s-a votat bugetul. Le mulțumesc colegilor din Parlament, atât celor de la putere, cât și celor din opoziție. A fost un efort noaptea trecută, ați văzut, s-a stat până la ora 03:00.

Astăzi avem un buget, cu bune și rele, dar măcar România are un buget, iar acesta este un lucru bun.

Acum, prioritatea trebuie să fie alta, prețul motorinei, al benzinei, tot ce ține de energie. Bogdan Ivan a prezentat aceste variante. Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez ca, în perioada următoare, trecând de această etapă, să se ocupe și să facă din acest subiect o prioritate.

Prețul carburanților a crescut, din nou. Cât costă, azi, benzina și motorina

Nu vreau să vin eu cu soluții, Bogdan Ivan le-a prezentat deja, iar unele pot fi îmbunătățite. Știu că au fost și ieri discuții în cadru interministerial, cu ministrul Finanțelor, chiar la mine în birou, așa că mă aștept ca urgent să se vină cu o soluție”, a spus Sorin Grindeanu (PSD).
 
 
 
 

