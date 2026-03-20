„Trump Tower“ de Cluj-Napoca a primit aviz de oportunitate. Emil Boc: Aceste proiecte nu se fac pentru 10 ani, ci pentru secole / foto în articol

Documentația a fost prezentată în ședința din 19 martie de arhitectul Andrei Varga, de la Conproex Construct, care a arătat că proiectul include locuințe colective, funcțiuni de învățământ și un turn hotelier cu 30 de etaje, potrivit Actual de Cluj.

Primarul Emil Boc a susținut investiția și a arătat că susține dezvoltările pe verticală și dialogul cu investitorii care au capacitatea financiară să implementeze astfel de proiecte în Cluj-Napoca.

Proiectul vizează reorganizarea și actualizarea zonificării din cadrul Transilvania Smart City pentru un teren de aproximativ 5,2 hectare, situat în Someșeni, în etapa a doua a dezvoltării, în zona străzii Moș Ion Roată, cu scopul optimizării funcțiunilor rezidențiale, comerciale, de agrement și publice.

În zona destinată locuințelor colective sunt permise inclusiv funcțiuni terțiare și turistice, cu clădiri care pot ajunge până la 30 de etaje și circa 140 de metri înălțime.

Separat, sunt prevăzute zone pentru instituții și servicii publice, unde pot fi realizate unități de învățământ, inclusiv o grădiniță, dar și alte echipamente publice, precum și suprafețe dedicate spațiilor verzi aferente arterelor de circulație.

Documentația mai propune și ajustări ale masterplanului inițial, inclusiv relocarea zonelor verzi și a celor de învățământ, modificarea etapelor de dezvoltare și introducerea unor reglementări suplimentare pentru protecția mediului, fără a schimba indicatorii urbanistici principali aprobați anterior.

Zona de locuințe colective va avea un regim de înălțime de până la 36 de metri (10-11 etaje), iar clădirile pentru instituții și servicii publice vor avea un regim maxim de 12 metri. Spațiile verzi vor ocupa minimum 40% din suprafața zonei rezidențiale.

Emil Boc: Aceste proiecte nu se fac pentru 10 ani, ci pentru secole

Primarul Emil Boc s-a declarat favorabil dezvoltării pe verticală și contrucției primului Trump Tower din România:

„Nu sunt împotriva turnurilor în Cluj. Avem deja un exemplu bun la intrarea dinspre Florești. Aceste proiecte nu se fac pentru 10 ani, ci pentru secole. Zonele care par acum periferie vor deveni pericentrale în 50 de ani, poate chiar în 30 de ani. Dacă cineva vrea să facă proiectul, să-l facă, dar cu respectarea condițiilor. Eu când am venit în Cluj, în 1980, cartierul Zorilor nu exista. Noi trebuie să privim din perspectivă. Nu aș refuza să discut cu investitori care au puterea financiară. Aceste lucruri trebuie gândite pentru secole, nu pentru ani. În 30-50 de ani, zona va fi pericentrală, așa trebuie să vedem lucrurile”, a spus Emil Boc.

Arhitectul Sorin Scripcariu a arătat că studiile privind „vânturile” sunt, de regulă, necesare pentru clădiri mult mai înalte, iar proiectantul, arhitectul Andrei Varga, a precizat că dezvoltatorul colaborează cu un brand hotelier internațional care ia în calcul astfel de analize. Studiul de altimetrie cerut de comisie este deja în lucru și va evalua impactul vizual al clădirilor, inclusiv pe direcția est-vest.

Arhitectul-șef al municipiului, Daniel Pop, a acordat proeictului un aviz favorabil pentru faza de oportunitate cu condiții, solicitând realizarea obligatorie a studiului de altimetrie, preluarea tuturor dotărilor din prima etapă, inclusiv creșa, realizarea de analize sectoriale suplimentare, un nou aviz de trafic și etapizarea clară a dezvoltării.