Data publicării: 09:09 20 Mar 2026

„Trump Tower“ de Cluj-Napoca a primit aviz de oportunitate. Emil Boc: Aceste proiecte nu se fac pentru 10 ani, ci pentru secole / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu cluj napoca Foto: Unsplash

Comisia de Urbanism din Primăria Cluj-Napoca a declarat oportun primul „Trump Tower“ din România, care va fi realizat de către SDC Imobiliare în cadrul Transilvania Smart City.

Documentația a fost prezentată în ședința din 19 martie de arhitectul Andrei Varga, de la Conproex Construct, care a arătat că proiectul include locuințe colective, funcțiuni de învățământ și un turn hotelier cu 30 de etaje, potrivit Actual de Cluj.

Primarul Emil Boc a susținut investiția și a arătat că susține dezvoltările pe verticală și dialogul cu investitorii care au capacitatea financiară să implementeze astfel de proiecte în Cluj-Napoca.

Proiectul vizează reorganizarea și actualizarea zonificării din cadrul Transilvania Smart City pentru un teren de aproximativ 5,2 hectare, situat în Someșeni, în etapa a doua a dezvoltării, în zona străzii Moș Ion Roată, cu scopul optimizării funcțiunilor rezidențiale, comerciale, de agrement și publice.

În zona destinată locuințelor colective sunt permise inclusiv funcțiuni terțiare și turistice, cu clădiri care pot ajunge până la 30 de etaje și circa 140 de metri înălțime.

Separat, sunt prevăzute zone pentru instituții și servicii publice, unde pot fi realizate unități de învățământ, inclusiv o grădiniță, dar și alte echipamente publice, precum și suprafețe dedicate spațiilor verzi aferente arterelor de circulație.

Documentația mai propune și ajustări ale masterplanului inițial, inclusiv relocarea zonelor verzi și a celor de învățământ, modificarea etapelor de dezvoltare și introducerea unor reglementări suplimentare pentru protecția mediului, fără a schimba indicatorii urbanistici principali aprobați anterior.

Zona de locuințe colective va avea un regim de înălțime de până la 36 de metri (10-11 etaje), iar clădirile pentru instituții și servicii publice vor avea un regim maxim de 12 metri. Spațiile verzi vor ocupa minimum 40% din suprafața zonei rezidențiale.

Emil Boc: Aceste proiecte nu se fac pentru 10 ani, ci pentru secole

Primarul Emil Boc s-a declarat favorabil dezvoltării pe verticală și contrucției primului Trump Tower din România: 

„Nu sunt împotriva turnurilor în Cluj. Avem deja un exemplu bun la intrarea dinspre Florești. Aceste proiecte nu se fac pentru 10 ani, ci pentru secole. Zonele care par acum periferie vor deveni pericentrale în 50 de ani, poate chiar în 30 de ani. Dacă cineva vrea să facă proiectul, să-l facă, dar cu respectarea condițiilor. Eu când am venit în Cluj, în 1980, cartierul Zorilor nu exista. Noi trebuie să privim din perspectivă. Nu aș refuza să discut cu investitori care au puterea financiară. Aceste lucruri trebuie gândite pentru secole, nu pentru ani. În 30-50 de ani, zona va fi pericentrală, așa trebuie să vedem lucrurile”, a spus Emil Boc.

Arhitectul Sorin Scripcariu a arătat că studiile privind „vânturile” sunt, de regulă, necesare pentru clădiri mult mai înalte, iar proiectantul, arhitectul Andrei Varga, a precizat că dezvoltatorul colaborează cu un brand hotelier internațional care ia în calcul astfel de analize. Studiul de altimetrie cerut de comisie este deja în lucru și va evalua impactul vizual al clădirilor, inclusiv pe direcția est-vest.

Arhitectul-șef al municipiului, Daniel Pop, a acordat proeictului un aviz favorabil pentru faza de oportunitate cu condiții, solicitând realizarea obligatorie a studiului de altimetrie, preluarea tuturor dotărilor din prima etapă, inclusiv creșa, realizarea de analize sectoriale suplimentare, un nou aviz de trafic și etapizarea clară a dezvoltării.

 

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Prețul carburanților a crescut, din nou. Cât costă, azi, benzina și motorina
Publicat acum 13 minute
Cum spui contează: Studenții de la Titu Maiorescu învață comunicarea care face diferența
Publicat acum 17 minute
Cum se face un jurnal de știri: Lecție practică pentru studenții de la Titu Maiorescu
Publicat acum 27 minute
Stevie Young, chitaristul trupei AC/DC, a fost internat la spitalul din Buenos Aires
Publicat acum 47 minute
Fiica lui Kim Jong Un a condus un tanc. Nu are mai mult de 13-14 ani / video viral
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Jeffrey Epstein, filmat în Florida la volanul unei decapotabile? S-a aflat misterul din spatele imaginilor care au făcut furori pe Internet / video viral
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Rebelii Houthi amenință blocarea unei rute-cheie maritime
Publicat acum 3 ore si 6 minute
Președintele Nicușor Dan, decizii de la Bruxelles, după Consiliul European: 30 de mld. de euro pentru o rețea europeană de energie
 
