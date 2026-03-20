Bugetul pe 2026, supus votului final: Parlamentul reia dezbaterile după aprobarea din comisii

Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru votul final asupra Legii bugetului de stat și Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2026.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că îşi doreşte ca majoritatea parlamentară "să continue mult timp de acum înainte", potrivit Agerpres.

"Suntem într-o situaţie mai bună acum decât eram de dimineaţă (joi dimineaţă - n.r.)", a spus el, într-o conferinţă de presă susţinută la Bruxelles, la finalul reuniunii Consiliului European.

În contextul ultimelor divergenţe din coaliţia de guvernare, şeful statului a fost întrebat dacă ia în calcul scenariul în care s-ar putea ajunge la rotativă cu un alt premier decât Ilie Bolojan.

"Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru, evident, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem", a spus Nicuşor Dan.

Întrebat dacă exclude scenariul alegerilor anticipate, preşedintele a răspuns: "Da, eu îl exclud. Bineînţeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate".

Referindu-se la tensiunile din coaliţie, preşedintele a făcut apel ca "zgomotul public să fie mai mic, ca în spaţiul public să existe şi exemple de lucruri bune pe care miniştrii le fac".

"Bineînţeles că noi toţi ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, ca în spaţiul public să existe şi exemple de lucruri bune, pe care miniştrii le fac şi sunt, dar, dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administraţie, cum a fost la sfârşitul anului trecut aşa-numita Ordonanţă Trenuleţ, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens şi, legislativ, normativ, România progresează. Acesta e rezultatul configuraţiei electorale pe care..., configuraţiei parlamentare pe care românii au dat-o şi cu această configuraţie mergem înainte", a arătat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan, fost primar general al Capitalei, a mai spus că se aşteaptă ca aplicarea referendumului privind Bucureştiul să fie inclusă în Legea bugetului de stat.

"În varianta plecată de la Guvern nu era, dar cu amendamentele pe care ştiu că partidele s-au înţeles, referendumul este aplicat. Referendumul are două componente: impozitele pe salarii, pe venituri, care fac obiectul Legii bugetului şi aici referendumul este aplicat în urma amendamentului şi mai este Codul Fiscal. Dar ăsta, la un moment dat, o să ne uităm şi la el - care se referă la taxe şi impozite locale", a explicat preşedintele.

Joi seară, premierul Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor să voteze bugetul și a explicat că România are nevoie de buget pentru a funcționa. De asemenea, premierul a ironizat discursurile membrilor PSD și a amintit că fac parte din coaliție.

„Ascultând intervențiile anterioare, dacă nu-i cunoșteam pe vorbitori nu știam cine este în guvernare și cine e în opoziție. Cât timp sunt premier, înainte de a fi membru al unui partid politic am această responsabilitate pentru țara noastră și vă îndemn pe toți să votați acest buget. România are nevoie de un buget pentru a putea funcționa în bune condiții.

Aș putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii mei din Guvern și mai ales la colegii din PSD mi-e rușine uneori de rușinea lor și de situațiile în care sunt puși. Niciodată, în nicio companie, instituție, în nicio coaliție nu se poate face nimic fără respect și colegialitate”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Dezbaterile generale pe buget au început joi, în jurul orei 21:00, iar ulterior au avut loc discuţii şi vot pe articole şi anexe.

La ora 3:00, plenul reunit al Parlamentului a suspendat dezbaterile, urmând ca acestea să fie reluate la ora 10:00, aşa cum a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus şedinţa comună a Legislativului.

Dezbaterile vor fi reluate de la anexa 3 - ordonator de credite Ministerul Culturii.

Premierul Ilie Bolojan a participat la toate dezbaterile, fiind prezent în sala de plen de la începutul şedinţei comune şi până când aceasta a fost suspendată.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost aprobat joi în Comisiile reunite de buget-finanţe, cu 38 de voturi pentru şi 13 împotrivă.

Dezbaterile pe buget, suspendate după respingerea amendamentului PSD

Dezbaterile din Comisiile de buget, care au început miercuri, au fost suspendate, după ce amendamentul PSD privind pachetul social a fost respins. Joi dimineaţă, preşedintele PSD a convocat şedinţa coaliţiei pentru a găsi o soluţie de deblocare a dezbaterilor pe marginea bugetului, afirmând că nu renunţă la pachetul de solidaritate.

După şedinţa coaliţiei, premierul Ilie Bolojan a anunţat că s-a găsit o soluţie, menţionând că s-a căzut de acord să fie reduse cheltuielile care ţineau de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe.

S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinut de coaliţie. Aveam două posibilităţi: prima - să creştem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament; nu s-a mers pe această opţiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi şi, practic, amânarea acestora pentru anii următori", a declarat Bolojan.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat "satisfăcut" de faptul că social-democraţii au reuşit să impună pachetul de solidaritate în integralitate. "PSD a reuşit să impună pachetul de solidaritate în integralitate, ceea ce este un lucru bun nu pentru PSD, ci pentru pensionari şi pentru copiii cu dizabilităţi", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Luni, bugetul a fost discutat cu ordonatorii principali de credite în comisiile de specialitate şi avizat, iar marţi au început discuţiile în comisiile de buget.

Guvernul a aprobat joia trecută proiectul.