FNGCIMM, soluție la blocajele din finanțările europene. Cătălin Leonte: „Toată lumea are de câștigat”

Cătălin Leonte, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM), a spus, la interviurile DC News, că firmele care obțin contracte cu fonduri europene se confruntă de multe ori cu întârzieri până la primirea banilor.

Prin urmare, pentru a evita pierderea oportunităților, băncile ar putea acorda avansuri în baza unei scrisori de garantare oferite de FNGCIMM, ca proiectele să poată continua.

Scrisoare de garantare - proiect FNGCIMM

„Avem în gând să dăm drumul la niște scrisori de garantare, care să fie utilizate de către diverse firme, pentru cota de prefinanțare la contractele cu fonduri europene. Afirm că există această nevoie. În momentul în care se aprobă unei firme un contract cu fonduri europene, până când se pun la dispoziție sumele respective pot să treacă un număr consistent de luni.

Ca omul respectiv să nu piardă timp și oportunități, în baza unei garanții din partea noastră, banca îi eliberează sub formă de avans un anumit procent din sumele respective. Astfel, toată lumea de pe acest flux are de câștigat. Acum, avem foarte multe produse, în diverse stadii mai avansate sau mai puțin avansate de implementare și toate acestea sunt doar cu fonduri proprii”, a declarat Cătălin Leonte, în dialog cu jurnalistul Florin Răvdan, la DCNews.

