€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
FNGCIMM, soluție la blocajele din finanțările europene. Cătălin Leonte: „Toată lumea are de câștigat"
Data actualizării: 23:09 20 Mar 2026 | Data publicării: 23:08 20 Mar 2026

EXCLUSIV FNGCIMM, soluție la blocajele din finanțările europene. Cătălin Leonte: „Toată lumea are de câștigat”
Autor: Andrei Itu

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani

Cătălin Leonte, director general al FNGCIMM, a menționat că firmele care câștigă proiecte cu fonduri europene se confruntă frecvent cu întârzieri la plata banilor. FNGCIMM vine cu o soluție în acest sens, pentru a se evita blocajele și pierderea oportunităților.

Cătălin Leonte, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM), a spus, la interviurile DC News, că firmele care obțin contracte cu fonduri europene se confruntă de multe ori cu întârzieri până la primirea banilor.

Prin urmare, pentru a evita pierderea oportunităților, băncile ar putea acorda avansuri în baza unei scrisori de garantare oferite de FNGCIMM, ca proiectele să poată continua.

Scrisoare de garantare - proiect FNGCIMM

„Avem în gând să dăm drumul la niște scrisori de garantare, care să fie utilizate de către diverse firme, pentru cota de prefinanțare la contractele cu  fonduri europene. Afirm că există această nevoie. În momentul în care se aprobă unei firme un contract cu fonduri europene, până când se pun la dispoziție sumele respective pot să treacă un număr consistent de luni.

Ca omul respectiv să nu piardă timp și oportunități, în baza unei garanții din partea noastră, banca îi eliberează sub formă de avans un anumit procent din sumele respective. Astfel, toată lumea de pe acest flux are de câștigat.  Acum, avem foarte multe produse, în diverse stadii mai avansate sau mai puțin avansate de implementare și toate acestea sunt doar cu fonduri proprii”, a declarat Cătălin Leonte, în dialog cu jurnalistul Florin Răvdan, la DCNews.

Vezi interviul complet aici:

Vezi și - EXCLUSIV Soluția unui credit fără ipotecă: Cătălin Leonte (FNGCIMM), cum să obții finanțare fără să-ți pui bunurile în pericol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

FNGCIMM
catalin leonte
fonduri europene
scrisori de garantare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close