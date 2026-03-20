Președintele Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Regele Belgiei la Castelul Laeken
Data actualizării: 08:23 20 Mar 2026 | Data publicării: 08:13 20 Mar 2026

Președintele Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Regele Belgiei la Castelul Laeken
Autor: Alexandra Curtache

Nicusor Dan, presedintele Romaniei Nicusor Dan, presedintele Romaniei. Foto: Agerpres

Președintele Nicuşor Dan continuă vizita oficială la Bruxelles, urmând să fie primit vineri de Philippe, în contextul unor discuții intense despre securitate, apărare și viitorul Uniunii Europene.

Preşedintele Nicuşor Dan va fi primit vineri, la Castelul Regal din Laeken, de Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor.

Şeful statului român efectuează o vizită de două zile la Bruxelles.

Discuții de securitate la NATO

Joi, Nicuşor Dan a avut o întrevedere, la sediul Alianţei Nord Atlantice, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Agenda discuţiilor a inclus evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care au fost abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.

În cursul după-amiezii, preşedintele României a participat la reuniunea Consiliului European.

Citește și: Președintele Nicușor Dan, decizii de la Bruxelles, după Consiliul European: 30 de mld. de euro pentru o rețea europeană de energie

Temele majore: economie, Ucraina și securitate

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe agenda întâlnirilor s-au aflat teme majore pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală.

Printre acestea s-au numărat consolidarea competitivităţii economice a UE, situaţia din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene.

Liderii europeni au avut şi o discuţie cu secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, privind situaţia geopolitică şi multilateralismul. 

