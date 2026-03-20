Președintele Nicușor Dan, decizii de la Bruxelles, după Consiliul European: 30 de mld. de euro pentru o rețea europeană de energie

”Consiliul European, cu mai multe subiecte pe ordinea de zi. Cel mai important, competitivitatea și energia, o să-l las la sfârșit.

Am discutat, evident, de situația din Orientul Mijlociu, cu toate implicațiile pe care le are pentru țările europene - cea mai importantă cu privire la energie și de aici în toată zona economică, dar și posibilitatea de fluxuri migratorii. La o parte din discuție a participat Secretarul General al ONU, și, în cadrul acestei discuții, a fost o dezbatere despre ce înseamnă multilateralismul azi, în contextul pe care îl cunoaștem.

Am discutat, de asemenea, despre Ucraina, și concluzia generală a fost că Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deși suntem afectați de această criză, a războiului din Iran, pentru că, evident, războiul de Ucraina este strâns legat de securitatea Europei.

Concluzie despre Republica Moldova, la propunerea României

Și, la propunerea României, în textul final al concluziilor există un paragraf despre Republica Moldova și asistența pe care Uniunea, Comisia o acordă în urma contaminării pe care o cunoașteți pe Nistru.

Pe partea de competitivitate, o împart în două - competitivitate generală și partea energiei din competitivitate. În primul rând, a fost o decizie a membrilor Consiliului ca acest subiect să fie recurent pe agenda Consiliului, cel mai important lucru pe care încercăm să-l discutăm și cel important lucru pe care Comisia Europeană se concentrează. După cum știți, a fost, în urmă cu o lună și puțin, acel Consiliu informal, în apropiere de Liege, și între timp au fost făcute, și Comisia ne-a spus progresele care s-au făcut de la acel Consiliu până azi.

Pe partea de simplificare, Comisia s-a angajat să vină cu zece așa-numite Omnibusuri, de pachete legislative pe care simplifică legislația aplicabilă companiilor pe diferite sectoare. Dintre aceste 10 Omnibusuri - toate au fost redactate de Comisie - trei au trecut și de Consiliu, și de Parlament, deci sunt în vigoare, două sunt acum în negociere între Parlament și Consiliu, și celelalte cinci sunt în negocierea Consiliului.

Firme reglementate identic în cele 27 de state europene

S-a vorbit în urmă cu o lună, și Comisia a venit între timp cu propuneri pentru așa-numitul al 28-lea regim, adică firme care să fie înființate și care să funcționeze pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene și, de asemenea, după cum știți, în urmă cu două săptămâni, aproximativ, Comisia a propus așa-numitul Industrial Accelerator Act, o propunere normativă care vrea să stimuleze producția industrială în cadrul Uniunii Europene, care vrea să protejeze niște domenii strategice, care vrea să accelereze producția industrială pe anumite zone și să accelereze niște proceduri de avizare uniform în cadrul Uniunii Europene.

În ceea ce privește energia și prețul energiei, care, în mod legitim, preocupă cetățenii români și cetățenii europeni. Din nou o să împart în două. Mai întâi pe chestiuni care vizează investiții care să ducă la reducerea prețului energiei, iar apoi pe chestiuni care vizează mecanismul de formare a prețului și pentru care multă lume reclamă că împovărează costul energiei.

30 de miliarde de euro pentru energie

Pe chestiunile de investiții, care se reflectă în cost, parte din cost este costul de circulație a energiei pe rețele, și aici, din nou, în acest interval de la ultimul Consiliu până azi, Comisia Europeană a venit cu o propunere și cu o sumă de bani, 30 de miliarde de euro, care să fie investite pe suprafața Europei în rețele, în optimizarea rețelelor și în interconexiuni între țări, astfel încât să ne apropiem tot mai mult de o piață europeană a energiei. Și, de asemenea, după cum știți, a fost la Paris în urmă cu două-trei săptămâni o conferință pe energie nucleară. Spre deosebire de discuțiile care aveau loc în urmă cu câțiva ani, Comisia, Consiliul, s-a ajuns la un acord de a merge înspre stimularea energiei nucleare, și inclusiv țări care voiau să renunțe la centralele lor nucleare revin și solicită prelungirea funcționării acestora.

Variante pentru reducerea prețului la energie

În ceea ce privește mecanismul de preț - după cum știți, mecanismul prin care se stabilește prețul energiei electrice este că toți producătorii primesc prețul celei mai scumpe dintre sursele de producție care este disponibilă la un anumit interval de timp, și asta face ca cei care produc mai ieftin să aibă pe anumite intervale orare câștiguri substanțiale. Asta face ca inclusiv în țări care au un procent semnificativ de energie ieftină și regenerabilă, din cauza faptului că ultima bucățică de energie este la un preț mare, consumatorii și companiile din țările respective au un preț mare. Și pe chestiunea asta a existat o discuție, care va continua la Consiliul următor. Comisia a fost deschisă la mecanisme care se reducă prețul energiei, fie prin plafonarea prețului gazului, pentru că cele mai multe exemple, cele mai multe intervale orare, sunt cele în care centrala pe gaz este cea care dă prețul maximal și deci prețul pentru toată ziua și pentru toată suprafața geografică, fie că aceste diferențe de preț care sunt mari, câștigate de cei care produc energie ieftină, să fie temporar luate de stat și duse către protecția consumatorilor. O dezbatere care, cum am spus, va continua.

Și discuția pe emisiile de carbon, pe certificatele de emisii de carbon, așa-numitul ETS. Pe de o parte, disponibilitatea ca zonele industriale care să fie exceptate de la necesitatea de a cumpăra certificate de emisii să fie lărgite, această sferă să fie lărgită, din nou, o disponibilitate din partea Comisiei în procesul de revizuire a acestui mecanism ETS, fie cum am propus în scrisoarea pe care am făcut-o publică azi zece țări, inițiatoare fiind Austria, fie ca Comisia să emită un număr de certificate, și astfel prețul certificatului să scadă și astfel componenta de emisii de carbon din prețul de energie să scadă, fie ca țintele, perioadele, momentul în timp la care noi ne asumăm niște ținte de emisii de carbon să fie prelungite, și, în felul ăsta, din nou, valoarea certificatului să scadă. Deci, toată această discuție pe mecanismul de preț în energie va fi reluată la Consiliul viitor din iunie.” arată declarațiile complete ale președintelui.