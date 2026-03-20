Vatmanul implicat în tragedia din Milano ar fi vorbit la telefon până cu 12 secunde înainte de impactul mortal

Vatmanul din Milano, acuzat că ar fi vorbit la telefon

Vatmanul tramvaiului 9 implicat în accidentul din data de 27 februarie 2026 de la Milano a vorbit la telefon până cu cel puţin 12 secunde înainte ca vehiculul său să rateze un stop, să vireze pe un macaz la stânga cu o viteză de 80 de km/h şi să se izbească de o clădire, au transmis Corriere della Sera, la Repubblica şi Il Giorno.

Avocatul afirmă contrariul că vatmanul nu vorbea la telefon

Avocatul vatmanului a susţinut că clientul său nu era la telefon în momentul impactului, potrivit datelor GPS şi telefonice.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani, nu a mai avut niciodată un accident în 35 de ani de muncă. El ar fi declarat că a pierdut controlul tramvaiului după un viraj. Acum, el este anchetat pentru provocarea unui dezastru, fiind acuzat de omor din culpă şi vătămare corporală.

Controverse cu sistemul automat de frânare de urgență a tramvaiului din Milano

Anchetatorii vor să stabilească şi motivul pentru care sistemul automat de frânare de urgenţă nu s-a activat şi nu a prevenit accidentul, notează Agerpres.