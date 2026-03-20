Vatmanul implicat în tragedia din Milano ar fi vorbit la telefon până cu 12 secunde înainte de impactul mortal
Data publicării: 16:20 20 Mar 2026

Vatmanul implicat în tragedia din Milano ar fi vorbit la telefon până cu 12 secunde înainte de impactul mortal
Autor: Andrei Itu

tramvai la milano Foto: Unsplash / tramvai

Şoferul tramvaiului din Milano care a deraiat şi s-a izbit de un restaurant în februarie 2026, omorând două persoane şi rănind circa 50, este acuzat că a vorbit la telefon până cu 12 secunde înainte de impactul tragic.

Conform înregistrărilor telefonice ale poliţiei citate vineri de trei cotidiane italiene, vatmanul ar fi vorbit la telefon până cu 12 secunde înainte de impactul mortal.

Vatmanul din Milano, acuzat că ar fi vorbit la telefon

Vatmanul tramvaiului 9 implicat în accidentul din data de 27 februarie 2026 de la Milano a vorbit la telefon până cu cel puţin 12 secunde înainte ca vehiculul său să rateze un stop, să vireze pe un macaz la stânga cu o viteză de 80 de km/h şi să se izbească de o clădire, au transmis Corriere della Sera, la Repubblica şi Il Giorno.

Avocatul afirmă contrariul că vatmanul nu vorbea la telefon

Avocatul vatmanului a susţinut că clientul său nu era la telefon în momentul impactului, potrivit datelor GPS şi telefonice.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani, nu a mai avut niciodată un accident în 35 de ani de muncă. El ar fi declarat că a pierdut controlul tramvaiului după un viraj. Acum, el este anchetat pentru provocarea unui dezastru, fiind acuzat de omor din culpă şi vătămare corporală.

Controverse cu sistemul automat de frânare de urgență a tramvaiului din Milano

Anchetatorii vor să stabilească şi motivul pentru care sistemul automat de frânare de urgenţă nu s-a activat şi nu a prevenit accidentul, notează Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
S-a aflat cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. „Surpriză, e o femeie!”, susține fiica marelui fotbalist român
Publicat acum 7 minute
Ministrul Apărării confirmă: Trei avioane americane au decolat de la București. "Nu știu unde se duc"
Publicat acum 10 minute
Îmbrățișarea care te poate costa mii de lei: Avertismentul polițiștilor, după ce un bărbat din Arad a căzut în capcana unui hoț
Publicat acum 56 minute
Donald Trump, nou atac la NATO: „Fără SUA, e un tigru de hârtie”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Un „mare acord” Belarus-SUA, în negociere pentru normalizarea relațiilor. Anunțul lui Lukașenko
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Publicat acum 10 ore si 31 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Actorul Chuck Norris a murit
Publicat acum 9 ore si 53 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 0 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Trump îi numește „lași” pe aliații NATO /Personalul NATO din Irak, evacuat
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
