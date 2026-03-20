Un copil a murit vineri în urma unui grav accident pe DN 1B, în zona Ceptura, Prahova

Un autoturism a intrat în coliziune cu un TIR încărcat cu paleţi, fiind implicate 4 persoane, şoferul autoturismului, doi minori şi conducătorul autotrenului.

Pompierii au intervenit de urgență pentru scoaterea victimelor din mașină

"În evenimentul rutier au fost implicate 4 persoane, şoferul autoturismului, doi minori şi conducătorul autotrenului. Cele trei persoane aflate în autoturism (un adult şi doi minori) au fost găsite blocate în interior, fără a fi încarcerate, fiind necesară intervenţia pompierilor pentru extragerea acestora", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Unul dintre minori, un băiat în vârstă de aproximativ 10 ani, a fost găsit în stare de inconştienţă, în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare.

Copilul de 10 ani a murit în urma accidentului din apropierea comunei Ceptura, Prahova

În pofida tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenţie, victima a fost declarată decedată, a precizat ISU. Celelalte persoanele implicate sunt evaluate la locul intervenţiei.

Traficul în zonă este restricţionat, notează Agerpres.