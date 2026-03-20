DCNews Stiri Israelul a anunțat uciderea a doi oficiali iranieni din serviciile de informații
Data publicării: 18:28 20 Mar 2026

Israelul a anunțat uciderea a doi oficiali iranieni din serviciile de informații
Autor: Tiberiu Vasile

Steagurile Israelului (stanga) si Iranului (dreapta) cu o explozie in fundal Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Israelul a anunțat uciderea a doi oficiali iranieni de rang înalt, Ismail Ahmadi și Mehdi Rastami Shmastan, în cadrul campaniei militare americano-israeliene împotriva Iranului, în timp ce Teheranul continuă represaliile

Armata israeliană a anunţat vineri asasinarea altor doi oficiali iranieni de rang înalt, respectiv generalul Ismail Ahmadi, şeful Diviziei de Informaţii a forţelor paramilitare Basij, şi un comandant de rang înalt din Ministerul Informaţiilor, identificat drept Mehdi Rastami Shmastan, relatează agenţia EFE.

Conform unor comunicate ale armatei israeliene, Ahmadi a jucat un rol central în planificarea şi executarea "atacurilor teroriste" comise de forţele Basij, precum şi în impunerea "valorilor regimului" iranian, în timp ce Shmastan, care a fost ucis într-un "atac de precizie", era "considerat o figură cheie în promovarea activităţilor teroriste împotriva civililor israelieni şi evrei în întreaga lume".

Înmormântarea lui Ahmadi

Înmormântarea lui Ahmadi a avut loc vineri, împreună cu cele ale altor patru militari, în oraşul Borazjan din provincia Bushehr, în sud-vestul Iranului.

Miliţia Basij ("mobilizare" în limba persană) este o forţă paramilitară constituită din voluntari şi creată în 1979 după Revoluţia Islamică. Integrată în Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC), această miliţie are atribuţii atât de securitate internă, cât şi de sprijin logistic.

Aceste ultime două asasinate completează "lista zecilor de comandanţi ai regimului iranian ucişi, inclusiv oficiali de rang înalt din Ministerul Informaţiilor care au fost ţinta operaţiunii" americano-israeliene lansate pe 28 februarie printr-o campanie masivă de bombardamente împotriva Iranului, mai notează armata israeliană.

În pofida decimării conducerii politice şi militare a Iranului, regimul de la Teheran continuă represaliile

Vineri mai devreme Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a anunţat moartea purtătorului său de cuvânt, generalul Ali Mohammad Naini, într-unul dintre cele mai recente atacuri aeriene americano-israeliene în care un oficial iranian de rang înalt a fost ucis.

Printre cei asasinaţi în această campanie militară se numără în special liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, comandantul-şef al IRGC, generalul Mohammad Pakpur, şeful Statului Major al armatei iraniene, generalul Abdorrahim Mousavi, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, sau comandantul miliţiei Basij, Gholamreza Soleimani.

În pofida decimării conducerii politice şi militare a Iranului, regimul de la Teheran continuă represaliile cu drone şi rachete asupra Israelului şi intereselor americane din zonă şi nu dă semne că ar pierde puterea pentru a face loc unui regim filo-american, contrar aşteptărilor manifestate de preşedintele american Donald Trump şi de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care continuă să îndemne cetăţenii iranieni la revolte, conform Agerpres.

