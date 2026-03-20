Un iranian și o femeie au încercat să intre într-o bază cu submarine nucleare în Scoția. Au fost arestați

Un iranian și o femeie au încercat să intre într-o bază cu submarine nucleare în Scoția. După acest incident, petrecut joi după-amiază la una dintre cele mai sensibile facilități militare ale Regatului Unit, cei doi au fost arestați. Cazul este acum analizat de autorități, iar primele detalii conturează un episod neobișnuit.

Tentativă de acces

Potrivit informațiilor apărute inițial, cei doi nu ar fi recurs la forță pentru a pătrunde în perimetrul militar. Au cerut pur și simplu permisiunea de a intra, însă solicitarea le-a fost respinsă. La scurt timp după refuz, au fost reținuți.

Poliția scoțiană a confirmat intervenția: un bărbat în vârstă de 34 de ani și o femeie de 31 de ani au fost arestați în jurul orei 17:00, la Baza Navală Clyde. Identitatea femeii nu este clară, dar, din datele existente, nu ar avea cetățenie iraniană.

Reprezentanții Marinei Regale au precizat că suspecții „au încercat fără succes” să intre în baza aflată în apropiere de Helensburgh, în Argyll and Bute.

„Întrucât cazul face obiectul unei investigații în desfășurare, nu vom face alte comentarii”, a transmis un purtător de cuvânt.

Locul unde sunt concentrate toate submarinele nucleare ale Marinei Regale

Incidentul a avut loc într-un punct strategic major. Baza Faslane, amplasată pe malul Gare Loch, la aproximativ 40 de kilometri de Glasgow, adăpostește întreaga flotă de submarine nucleare a Marinei Regale.

Aici sunt staționate cele patru submarine din clasa Vanguard, echipate cu rachete nucleare Trident. Tot în această locație operează și submarinele de atac din clasa Astute, care sunt propulsate nuclear, dar folosesc armament convențional.

În apropiere se află și depozitul Coulport, unde este stocat arsenalul nuclear britanic. Regatul Unit menține o prezență nucleară continuă pe mare încă din 1969, sistemul fiind susținut de submarine capabile să rămână scufundate perioade foarte lungi.

Context tensionat la nivel internațional

Situația globală s-a tensionat după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, în urma cărora liderul suprem al țării a fost ucis pe 28 februarie.

Teheranul a reacționat prin lovituri asupra Israelului și a unor state aliate Washingtonului din regiunea Golfului.

În acest context, ministrul britanic al apărării, John Healey, a anunțat că nivelul de amenințare teroristă este reevaluat. Acesta rămâne, în prezent, la gradul „substanțial”, ceea ce înseamnă că un atac este „probabil”.

La rândul său, premierul Keir Starmer a declarat că Marea Britanie „a ridicat nivelul de protecție pentru bazele și personalul la cel mai înalt nivel”, fără a preciza dacă măsura vizează doar facilitățile din străinătate sau și pe cele de pe teritoriul național.

Proteste istorice în jurul bazei Faslane

Zona nu este străină de tensiuni, însă de altă natură. De-a lungul anilor, Faslane a devenit un punct central pentru mișcările anti-nucleare. Grupuri precum Campania pentru Dezarmare Nucleară au organizat numeroase proteste aici.

Chiar în afara bazei funcționează o „tabără a păcii”, instalată încă din 1982, în semn de opoziție față de decizia guvernului condus de Margaret Thatcher de a introduce sistemul Trident. Comunitatea, formată din activiști care trăiesc în rulote sau adăposturi improvizate, continuă să organizeze demonstrații și acțiuni directe. Stocul de focoase nucleare al Regatului Unit este depozitat în apropiere, la Depozitul Naval de Armament Coulport, pe Loch Long, conform BBC.

CITEȘTE ȘI: Situl petrolier cheie din Iran care așteaptă „ordinul lui Trump” pentru a fi neutralizat

