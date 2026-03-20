DCNews Stiri Situl petrolier cheie din Iran care așteaptă „ordinul lui Trump” pentru a fi neutralizat
Data publicării: 20:52 20 Mar 2026

Situl petrolier cheie din Iran care așteaptă „ordinul lui Trump” pentru a fi neutralizat
Autor: Iulia Horovei

Foto: Agerpres

Militarii americani ar putea neutraliza oricând un sit petrolier important din Iran, dar așteaptă ordinul președintelui Donald Trump.

Armata americană poate „neutraliza” insula Kharg, un sit petrolier cheie pentru Iran, „în orice moment dacă preşedintele (american Donald) Trump dă ordinul", a declarat, vineri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, într-un comunicat transmis AFP.

Ea a reacţionat astfel la un articol publicat de Axios conform căruia administraţia Trump are în plan ocuparea sau o blocadă a insulei Kharg pentru a face presiuni asupra Teheranului să redeschidă strâmtoarea Ormuz.

Trump ia de asemenea în considerare desfăşurarea a mii de soldaţi americani pentru a-şi consolida operaţiunea în Orientul Mijlociu, în timp ce armata americană se pregăteşte pentru posibili următori paşi în campania sa împotriva Iranului, au declarat un oficial american şi trei persoane familiarizate cu situaţia, potrivit Axios, citat de Agerpres.

Totuși, președintele american a reiterat, în ultimele zile, că nu va trimite trupe în războiul din Orientul Mijlociu

Nu este prima dată când liderul de la Washington s-a exprimat pe acest subiect, cu toate că, într-o declaraţie din 2 martie, la două zile după ce a declanşat războiul, Trump afirma că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran „dacă va fi necesar”.

