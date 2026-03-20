Donald Trump șochează din nou cu o glumă nepotrivită în fața prim-ministrului Japoniei

Donald Trump a fost dintotdeauna cunoscut pentru comentariile sale impulsive și pentru glumele mai deplasate nepotrivite. Deși publicul american s-a obișnuit cu stilul său direct, aceste izbucniri pot crea momente jenante în relațiile internaționale.

De la revenirea sa în funcție, Trump a avut deja câteva momente controversate: a discutat cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenski despre faptul că nu purta costum și cravată, a prezentat președintelui sud-african Cyril Ramaphosa „dovezi video” despre genocid, iar președintelui liberian Joseph Boakai i-a lăudat „frumoasa” stăpânire a limbii engleze, ignorând că aceasta este limba oficială a Liberiei.

Gluma despre Pearl Harbor, primită cu tăcere

Ieri, în cadrul unei conferințe la Casa Albă, Trump a făcut o glumă controversată despre Pearl Harbor în fața prim-ministrului japonez Sanae Takaichi și a reporterilor.

Întrebat de un jurnalist de ce SUA nu au împărtășit Japoniei planurile lor de război împotriva Iranului, Trump a răspuns: „Era necesar ca acestea să fie o surpriză. De ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor?” și a adăugat: „Voi credeți în surprize mult mai mult decât SUA!”

Reacția nu a fost cea așteptată de președinte, gluma fiind întâmpinată cu o tăcere completă, amintind de atacul surpriză asupra bazei navale americane din 7 decembrie 1941, care a ucis peste 2.400 de americani și a dus la intrarea SUA în Al Doilea Război Mondial.

Relațiile SUA-Japonia rămân stabile

În ciuda pasului greșit, relația dintre SUA și Japonia pare solidă în 2026. Prim-ministrul Sanae Takaichi, recent reales cu o majoritate zdrobitoare, a declarat că este „cei mai buni prieteni” cu Trump și a confirmat că Japonia nu se va alătura unui conflict cu Iranul.

Takaichi a subliniat că Japonia ar fi dispusă să sprijine securitatea Strâmtorii Hormuz, blocată de forțele iraniene și cauzând creșterea prețurilor petrolului, dar a explicat limitele constituționale care restricționează desfășurarea forțelor militare japoneze în străinătate.

„Deși discuția a avut un caracter sensibil, s-a ajuns la un consens că asigurarea siguranței Strâmtorii Hormuz este de cea mai mare importanță. Cu toate acestea, există anumite acțiuni pe care le putem și nu le putem întreprinde în cadrul legislației japoneze, așa că am oferit o explicație detaliată și exhaustivă cu privire la această chestiune,” a spus Takaichi.