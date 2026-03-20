DCNews Stiri Îmbrățișarea care te poate costa mii de lei: Avertismentul polițiștilor, după ce un bărbat din Arad a căzut în capcana unui hoț
Data publicării: 17:18 20 Mar 2026

Îmbrățișarea care te poate costa mii de lei: Avertismentul polițiștilor, după ce un bărbat din Arad a căzut în capcana unui hoț
Autor: Iulia Horovei

imbratisare Îmbrățisare. Sursa foto: Freepik

Un bătrân în vârstă de 89 de ani din judeţul Arad a fost păgubit în urma unei simple îmbrățișări, pe stradă.

Un individ necunoscut l-a îmbrățișat pe vârstnic, moment în care i-a sustras portofelul în care se aflau nu mai puțin de 4.500 de lei.

Cum a fost prins suspectul

Norocul bărbatului a constat în faptul că incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, lucru care a ajutat polițiștii să-l prindă pe suspect. Bărbatul în vârstă de 89 de ani a fost abordat sub pretextul unei probleme medicale pe care le-ar avea o altă persoană. Suspectul, în vârstă de 58 de ani și originar din Hunedoara, a fost dus la audieri, în timp ce banii au fost recuperaţi şi returnaţi bărbatului păgubit. 

„După prezentarea presupusei probleme medicale, într-un cadru plin de compasiune şi empatie, persoana s-a apropiat de octogenar, a încercat să-l îmbrăţişeze şi profitând de vulnerabilitatea persoanei vârstnice, i-a sustras din buzunarul hainei un portofel cu 4.500 de lei, după care a plecat într-o direcţie necunoscută. Odată ce persoana vătămată a constatat lipsa portofelului, ne-a sesizat”, a transmis IPJ Arad.

Poliţiştii arădeni au avertizat, vineri, asupra riscului privind astfel de metode de înșelăciune. Aceștia au punctat că modalitatea „împrietenirii și îmbrățișării” este des folosită, atenționând vârstnicii să nu ofere încredere persoanelor necunoscute care le abordează pe stradă.

