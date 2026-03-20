Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul din Postul Paștelui, rostită zilnic pentru smerenie și curățirea sufletului

Rugăciunea Sf. Efrem Sirul. Când e bine să o rostești în postul Paștelui

"Doamne și Stăpanul vieții mele, duhul trandaviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în desert nu mi-l da mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește-mi-l mie, sluga Ta. Așa, Doamne Impărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu. Ca binecuvantat ești Tu în vecii vecilor. Amin."

Rugăciunea este rostită în mod special în perioada Postului Paștelui, fiind recomandată zilnic, mai ales în cadrul slujbelor și în momentele de reculegere personală.

Citește și: Vasile Ioana, învățături despre Postul Mare. Sunt gânduri transmise din Țara Sfântă / video

Cine a fost Sf. Efrem Sirul

Sfântul Cuvios Efrem Sirul a fost un mare teolog, imnograf și poet sirian din secolul al IV-lea, cunoscut drept „lira Duhului Sfânt”. Născut în Nisibe (Mesopotamia), a devenit un ascet renumit în Edessa, dedicându-și viața scrierii de imnuri, omilii și poezii teologice, fiind declarat Învățător al Bisericii Universale.