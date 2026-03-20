DCNews Stiri
Data actualizării: 20:40 20 Mar 2026 | Data publicării: 20:16 20 Mar 2026

„Trump Tower“ de Cluj-Napoca, amplasat lângă o fostă groapă de gunoi - The New York Times
Autor: Doinița Manic

imagine cu orasul cluj Amplasarea „Trump Tower“ de Cluj-Napoca ar putea crea probleme. Foto: Pixabay

Trump Organization are în vedere un proiect imobiliar în Cluj-Napoca, dar The New York Times susține că amplasarea acestuia ar putea crea probleme.

Trump Organization își îndreaptă atenția către Transilvania. Ieri, Emil Bol a anunțat că „Trump Tower“ de Cluj-Napoca a primit aviz de oportunitate.

Știrea a ajuns astăzi și în The New York Times, care scrie că Trump Organization a selectat un amplasament situat lângă una dintre cele mai mari gropi de gunoi din regiune și lângă o fostă groapă de gunoi de deșeuri medicale.

Potrivit sursei citate, proiectul ar relansa un proiect imobiliar blocat din Cluj, afectat de corupția guvernamentală. Acesta ar asocia numele lui Donald Trump cu apartamente de lux şi un teren de golf situate nu departe de o aşezare informală unde romii au fost practic exilaţi să trăiască lângă deşeuri toxice.

Trump Organization profită din plin de popularitatea lui Donald Trump

Acordul este cel mai recent dintr-o expansiune globală rapidă a mărcii Trump. În timpul primului mandat al președintelui SUA, compania a renunțat la noi acorduri în străinătate. Nu a făcut însă o astfel de promisiune când a preluat din nou funcția. În schimb, firma a profitat de popularitatea președintelui în anumite părți ale lumii, anunțând noi acorduri de licență care permit utilizarea numelui Trump, în special în țările din Golful Persic.

Afacerea familiei Trump a acumulat sume considerabile de bani ca urmare a acestui fapt. Deși finanțele firmei sunt private, declarațiile financiare ale președintelui SUA indică faptul că numai acordurile de licențiere internaționale ale companiei au adus zeci de milioane de dolari în 2024, ultimul an pentru care sunt disponibile informații. De atunci, compania a anunțat o serie de noi proiecte, iar familia a profitat de pe urma investițiilor în criptomonede.

"Încearcă să le vândă oamenilor iluzii"

Potrivit The New York Times, acordul implică organizația într-o dispută juridică între foștii parteneri ai proiectului, precum și în controverse legate de groapa de gunoi și de necesitatea relocării romilor din zonă. Dezvoltatorii au ignorat aceste probleme ani de zile, spun activiștii.

„Încearcă să le vândă oamenilor iluzii. Arată clădirile de sticlă și nu arată ghetoul sau cât de aproape este de groapa de gunoi”, a spus Alex Fechete, un activist pentru dreptul la locuință, care îi reprezintă pe membrii comunității de romi. 

„Suntem incredibil de entuziasmați de proiectele noastre din București și Cluj, care marchează primele noastre inițiative în România. Organizația Trump așteaptă cu nerăbdare să aducă clădiri cu adevărat emblematice în aceste orașe mărețe - clădiri care vor reflecta cele mai înalte standarde de design și calitate, redefinind în același timp orizontul dinamic al fiecărui oraș”, a declarat un purtător de cuvânt al Trump Organization, referindu-se la planurile deja anunțate pentru construirea unui Trump Tower în capitală.

Interesul Trump Organization nu pare a fi afectat de locația nefavorabilă

Tranzacțiile imobiliare, desigur, pot eșua, cum ar fi proiectul Trump Tower din Belgrad, Serbia, care a fost abandonat anul trecut pe fondul unei anchete de corupție. Însă interesul companiei pare să nu fie descurajat de locația nefavorabilă sau de groapa de gunoi. O imagine a Trump Organization arată un complex de apartamente cu o înălțime de peste două ori mai mare decât cea permisă în prezent de reglementări, mai scrie sursa citată.

Amplasamentul propus pentru Cluj, la poalele Munților Carpați, se află la mai mult de patru ore de mers cu mașina la nord-vest de Castelul Bran.

Așezarea improvizată de romi, numită Pata Rât, există de zeci de ani. The New York Times scrie că locuitorii de acolo petrec zile întregi sortând grămezi de gunoaie din groapa de gunoi în căutarea obiectelor de valoare. 

Astăzi, se estimează că 3.000 de oameni locuiesc în Pata Rât, iar mai ales vara, mirosul de gunoi poate fi puternic, scrie sursa citată.


 
 

