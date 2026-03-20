Umberto Bossi, fondatorul Ligii Nordului, a murit la 84 de ani - VIDEO

Senator și prieten apropiat al fostului premier Silvio Berlusconi, pe care l-a ajutat să ajungă la putere, Bossi a reușit să transforme micul său partid regional într-un actor major al vieții politice italiene, înainte de a fi doborât de probleme de sănătate și de un scandal de corupție.

'Bossi, prin pasiunea sa politică, a marcat o etapă importantă în istoria Italiei și a adus o contribuție fundamentală' la construcția dreptei italiene, a declarat pe X premierul de extremă dreaptă Giorgia Meloni.

Președintele Sergio Mattarella l-a descris, la rândul său, ca fiind 'un lider pasionat și un democrat sincer'.

Ministrul de externe Antonio Tajani, în prezent liderul partidului Forza Italia fondat de Silvio Berlusconi, l-a descris pe X ca fiind 'o figură cheie în schimbările prin care a trecut Italia'.

Umberto Bossi a murit la Varese, în nordul țării, după ce a fost internat la terapie intensivă, conform presei locale.

Cunoscut pentru declarațiile sale provocatoare, el a fondat partidul secesionist Liga Nordului în anii 1980 și și-a petrecut cea mai mare parte a carierei luptând împotriva 'Romei corupte'.

Cariera sa politică a fost una lungă, deținând mandate timp de aproape 30 de ani în ambele camere ale Parlamentului italian.

La începuturile sale, Liga Nordului cerea secesiunea nordului prosper de sudul mai sărac.

Devenit un aliat apropiat al lui Silvio Berlusconi, Umberto Bossi a asigurat participarea partidului său în fiecare dintre guvernele acestuia.

Victimă a unui accident vascular cerebral în 2004, care l-a îndepărtat temporar de politică, el a revenit ulterior în prim-plan, vizând în special migranții, una dintre temele preferate ale formațiunii sale.

Acuzații de corupție l-au forțat să demisioneze de la conducerea partidului în 2012 și a fost condamnat cinci ani mai târziu la doi ani de închisoare, verdict anulat ulterior.

Matteo Salvini, actual vicepremier, a preluat conducerea partidului în 2013, schimbându-i numele în 'Liga' pentru a atrage voturi din întreaga Italie.

El a dat asigurări pe X că Liga 'va continua pe drumul trasat (de Umberto Bossi): cel al libertății'. În prezent, partidul face parte din coaliția de dreapta radicală aflată la putere în Italia. (Agerpres)