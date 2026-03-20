€ 5.0959
|
$ 4.4420
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Internațional Umberto Bossi, fondatorul Ligii Nordului, a murit la 84 de ani - VIDEO
Data publicării: 07:52 20 Mar 2026

Autor: Crişan Andreescu

Bossi Foto: Captură video

Umberto Bossi, fondatorul partidului de extremă dreaptă Liga Nordului (devenit ulterior Liga), a murit joi la vârsta de 84 de ani, scrie AFP.

Senator și prieten apropiat al fostului premier Silvio Berlusconi, pe care l-a ajutat să ajungă la putere, Bossi a reușit să transforme micul său partid regional într-un actor major al vieții politice italiene, înainte de a fi doborât de probleme de sănătate și de un scandal de corupție.

 'Bossi, prin pasiunea sa politică, a marcat o etapă importantă în istoria Italiei și a adus o contribuție fundamentală' la construcția dreptei italiene, a declarat pe X premierul de extremă dreaptă Giorgia Meloni.

Președintele Sergio Mattarella l-a descris, la rândul său, ca fiind 'un lider pasionat și un democrat sincer'.

Ministrul de externe Antonio Tajani, în prezent liderul partidului Forza Italia fondat de Silvio Berlusconi, l-a descris pe X ca fiind 'o figură cheie în schimbările prin care a trecut Italia'.

Umberto Bossi a murit la Varese, în nordul țării, după ce a fost internat la terapie intensivă, conform presei locale.

Cunoscut pentru declarațiile sale provocatoare, el a fondat partidul secesionist Liga Nordului în anii 1980 și și-a petrecut cea mai mare parte a carierei luptând împotriva 'Romei corupte'.

Cariera sa politică a fost una lungă, deținând mandate timp de aproape 30 de ani în ambele camere ale Parlamentului italian.

La începuturile sale, Liga Nordului cerea secesiunea nordului prosper de sudul mai sărac.

Devenit un aliat apropiat al lui Silvio Berlusconi, Umberto Bossi a asigurat participarea partidului său în fiecare dintre guvernele acestuia.

Victimă a unui accident vascular cerebral în 2004, care l-a îndepărtat temporar de politică, el a revenit ulterior în prim-plan, vizând în special migranții, una dintre temele preferate ale formațiunii sale.

Acuzații de corupție l-au forțat să demisioneze de la conducerea partidului în 2012 și a fost condamnat cinci ani mai târziu la doi ani de închisoare, verdict anulat ulterior.

Matteo Salvini, actual vicepremier, a preluat conducerea partidului în 2013, schimbându-i numele în 'Liga' pentru a atrage voturi din întreaga Italie.

El a dat asigurări pe X că Liga 'va continua pe drumul trasat (de Umberto Bossi): cel al libertății'. În prezent, partidul face parte din coaliția de dreapta radicală aflată la putere în Italia. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Prețul carburanților a crescut, din nou. Cât costă, azi, benzina și motorina
Publicat acum 13 minute
Cum spui contează: Studenții de la Titu Maiorescu învață comunicarea care face diferența
Publicat acum 17 minute
Cum se face un jurnal de știri: Lecție practică pentru studenții de la Titu Maiorescu
Publicat acum 27 minute
Stevie Young, chitaristul trupei AC/DC, a fost internat la spitalul din Buenos Aires
Publicat acum 47 minute
Fiica lui Kim Jong Un a condus un tanc. Nu are mai mult de 13-14 ani / video viral
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Jeffrey Epstein, filmat în Florida la volanul unei decapotabile? S-a aflat misterul din spatele imaginilor care au făcut furori pe Internet / video viral
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Rebelii Houthi amenință blocarea unei rute-cheie maritime
Publicat acum 3 ore si 6 minute
Președintele Nicușor Dan, decizii de la Bruxelles, după Consiliul European: 30 de mld. de euro pentru o rețea europeană de energie
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close