Investiții majore în Mehedinți: Siguranță, eficiență energetică și condiții mai bune de trai. Anunțul făcut de Florin Bănică (AFM)

Florin Bănică, președintele AFM, a vorbit despre investițiile care se fac în județul Mehedinți și a explicat că acestea aduc siguranță, eficiență energetică și condiții mai bune de trai.

„Mehedinți - investiții concrete pentru comunități și un viitor mai bun

Continuăm vizitele în teritoriu și dialogul direct cu administrațiile locale, iar astăzi am fost în județul Mehedinți, unde am semnat o serie importantă de contracte finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Astăzi, la Mehedinți, vorbim despre rezultate clare:

26 de contracte semnate astăzi

26.818.215,51 lei - modernizarea sistemelor de iluminat public

13 proiecte eligibile

24.353.646,14 lei - iluminat public și apă-canal, în etapa următoare

39 de investiții noi în total

51.171.861,65 lei - proiecte care susțin dezvoltarea comunităților locale

Sunt investiții care înseamnă mai mult decât infrastructură - înseamnă siguranță, eficiență energetică și condiții mai bune de trai pentru oameni”, a scris Florin Bănică.

Colaborarea dintre administrația centrală și cea locală este foarte importantă

Florin Bănică a vorbit despre importanța colaborării dintre administrația centrală și cea locală în realizarea proiectelor și a mulțumit oficialilor pentru sprijinul acordat administrațiilor locale.

„Mă bucur că această întâlnire a avut loc în prezența domnului Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, și a domnului Avram Alexandru, secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Le mulțumesc pentru implicare și pentru sprijinul acordat administrațiilor locale.

Ceea ce vedem în Mehedinți confirmă un lucru clar: atunci când există colaborare între administrația centrală și cea locală, proiectele prind contur și devin realitate.

Continuăm să fim aproape de comunități și să susținem investițiile care contează - pentru oameni și pentru viitor”, a scris Florin Bănică pe pagina de Facebook.