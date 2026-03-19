Sfârșit tragic pentru un motociclist maghiar. Era în drumeţie pe Piatra Secuiului când i s-a făcut rău și a căzut ca secerat
Data publicării: 23:06 19 Mar 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu o motocicleta Motociclistul avea 38 de ani. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Un motociclist maghiar a murit în timp ce era în drumeţie pe Piatra Secuiului alături de alţi patru motociclişti.

Un motociclist din Ungaria a murit fulgerător în timp ce era în drumeţie pe Piatra Secuiului. Bărbatului în vârstă de 38 de ani i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla, alături de alţi patru motociclişti, pe un traseu aflat în zona Grota Studentului, pe raza comunei Rimetea, relatează Agerpres.

"La data de 19 martie 2026, în jurul orei 19:00, un bărbat de 30 de ani, din comuna Rimetea, a sesizat, prin SNUAU 112, faptul că se află pe muntele Piatra Secuiului, împreună cu patru prieteni, cu motocicletele, iar unuia dintre aceştia i s-ar fi făcut rău", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Motociclistul a căzut la pământ și nu s-a mai trezit 

Din verificările efectuate de poliţiştii deplasaţi la faţa locului, a reieşit că bărbatului i s-a făcut rău în timp ce se deplasa cu motocicleta, moment în care a coborât de pe vehicul şi a căzut, rămânând în stare de inconştienţă.

Echipajele medicale ajunse la faţa locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, bărbatul a decedat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

Grota Studenţilor este o peşteră situată la circa 350 de metri diferenţă de nivel faţă de sat.

