S-a aflat cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. „Surpriză, e o femeie!”, susține fiica marelui fotbalist român

Lorena Balaci, fiica fostului mijlocaş al Universităţii Craiova, a aflat de la Poliţie că o femeie a fost cea care a smuls poza de pe mormântul lui Ilie Balaci, mort în 2018. Lorena Balaci a dat mai multe detalii despre actul de vandalism petrecut, joi, la piatra funerară a tatălui ei.

Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat de o femeie

„Este clar că s-a dus cumva utilat, adică avea o șurubelniță, ceva. A încercat să desfacă poza, un cuțit sau o șurubelniță, cred că mai degrabă o șurubelniță, pentru că acolo unde a reușit să spargă o jumătate de poză se văd inclusiv pe partea de marmură a crucii niște lovituri. (…)

Vă spun în premieră, știu de la poliție, s-a întâmplat marți după amiază, la ora 17:35, pe data de 17 martie. Da, au văzut pe camere. Știu mai multe, dar nu vreau să îngreunez ancheta poliței. De identificat deocamdată nu, dar știu cum arată. Surpriză, e o femeie. Ăsta a fost șocul meu cel mai mare. Ăsta a fost șocul meu de fapt.

Tata era un bărbat frumos, hai să recunoaștem. Poți să știi? Nu, acum pe bune. Tata a trecut în neființă totuși de șapte ani și jumătate. Este clar că ori respectiva nu e bună la cap, ceva îi lipsește, ori pur și simplu a vrut să ia o amintire. Dar nu ai cum să iei o poză de pe un mormânt. Aici mi-am luat eu panică, când am auzit că este o femeie. Eram absolut convinsă că e un bărbat. Mintea mea nu putea să ducă până acolo că o femeie poate să facă așa ceva”, a declarat Lorena Balaci.

„Dacă nu este bună la cap, să o interneze într-un spital de nebuni”, afirmă Lorena Balaci

„Dumnezeu să o ierte, nu eu. Eu nu sunt Dumnezeu să iert. Să se meargă în instanță. Dacă o iartă Justiția, este treaba lor, dar eu nu am cum să o iert. Nu îmi trebuie niciun ban. Paguba este mică. Și dacă ar fi fost mare tot nu mi-ar fi trebuit niciun ban. Dar astfel de lucruri nu trebuie să fie lăsate așa.

Dacă nu este bună la cap, să o interneze într-un spital de nebuni. Dacă se adeverește că este întreagă la minte, să se meargă mai departe și Justiția să își facă treaba. Dumnezeu să o ierte. Da, o să o ierte, dar eu ca om nu pot să o iert. Nu am de ce. Mâine-poimâine mă poate ataca pe mine sau știu eu. Asta a fost panica mea. Mi se părea că nici eu nu mai sunt în siguranță. Eu chiar mă simt în siguranță în Craiova, nu am avut niciodată vreo problemă”, a spus Lorena Balaci, conform fanatik.ro.