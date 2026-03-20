€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Data actualizării: 17:27 20 Mar 2026 | Data publicării: 17:26 20 Mar 2026

S-a aflat cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. „Surpriză, e o femeie!”, susține fiica marelui fotbalist român
Autor: Andrei Itu

Lorena Balaci a oferit detalii cu privire la mormântul vandalizat al tatălui ei, unul dintre cei mai mari fotbtaliști români.

Lorena Balaci, fiica fostului mijlocaş al Universităţii Craiova, a aflat de la Poliţie că o femeie a fost cea care a smuls poza de pe mormântul lui Ilie Balaci, mort în 2018. Lorena Balaci a dat mai multe detalii despre actul de vandalism petrecut, joi, la piatra funerară a tatălui ei.

Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat de o femeie

„Este clar că s-a dus cumva utilat, adică avea o șurubelniță, ceva. A încercat să desfacă poza, un cuțit sau o șurubelniță, cred că mai degrabă o șurubelniță, pentru că acolo unde a reușit să spargă o jumătate de poză se văd inclusiv pe partea de marmură a crucii niște lovituri. (…)

Vă spun în premieră, știu de la poliție, s-a întâmplat marți după amiază, la ora 17:35, pe data de 17 martie. Da, au văzut pe camere. Știu mai multe, dar nu vreau să îngreunez ancheta poliței. De identificat deocamdată nu, dar știu cum arată. Surpriză, e o femeie. Ăsta a fost șocul meu cel mai mare. Ăsta a fost șocul meu de fapt.

Tata era un bărbat frumos, hai să recunoaștem. Poți să știi? Nu, acum pe bune. Tata a trecut în neființă totuși de șapte ani și jumătate. Este clar că ori respectiva nu e bună la cap, ceva îi lipsește, ori pur și simplu a vrut să ia o amintire. Dar nu ai cum să iei o poză de pe un mormânt. Aici mi-am luat eu panică, când am auzit că este o femeie. Eram absolut convinsă că e un bărbat. Mintea mea nu putea să ducă până acolo că o femeie poate să facă așa ceva”, a declarat Lorena Balaci.

„Dacă nu este bună la cap, să o interneze într-un spital de nebuni”, afirmă Lorena Balaci

„Dumnezeu să o ierte, nu eu. Eu nu sunt Dumnezeu să iert. Să se meargă în instanță. Dacă o iartă Justiția, este treaba lor, dar eu nu am cum să o iert. Nu îmi trebuie niciun ban. Paguba este mică. Și dacă ar fi fost mare tot nu mi-ar fi trebuit niciun ban. Dar astfel de lucruri nu trebuie să fie lăsate așa.

Dacă nu este bună la cap, să o interneze într-un spital de nebuni. Dacă se adeverește că este întreagă la minte, să se meargă mai departe și Justiția să își facă treaba. Dumnezeu să o ierte. Da, o să o ierte, dar eu ca om nu pot să o iert. Nu am de ce. Mâine-poimâine mă poate ataca pe mine sau știu eu. Asta a fost panica mea. Mi se părea că nici eu nu mai sunt în siguranță. Eu chiar mă simt în siguranță în Craiova, nu am avut niciodată vreo problemă”, a spus Lorena Balaci, conform fanatik.ro

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lorena balaci
ilie balaci
mormant vandalizat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Criza carburanților: Autoritățile, în dezacord privind posibilele soluții. Situația în care benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă
Publicat acum 30 minute
FNGCIMM, soluție la blocajele din finanțările europene. Cătălin Leonte: „Toată lumea are de câștigat”
Publicat acum 40 minute
Prințesa moștenitoare a Norvegiei rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: "Am fost manipulată și înșelată"
Publicat acum 1 ora si 47 minute
Un iranian și o femeie au încercat să intre într-o bază cu submarine nucleare în Scoția. Au fost arestați
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Mirel Rădoi sparge gheața la FCSB: Câștigă la limită cu UTA Arad pe Arena Națională
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Actorul Chuck Norris a murit
Publicat acum 12 ore si 51 minute
Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Publicat acum 15 ore si 10 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Iranul îi avertizează pe inamici că nu vor fi în siguranţă nici în vacanţe / SUA pot neutraliza insula Kharg "în orice moment", susține Casa Albă
Publicat acum 16 ore si 41 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 16 ore si 3 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close