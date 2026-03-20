DCNews Stiri Drama unui tată rămas singur cu un copil, după moartea mamei: Era convins că autoritățile îi vor lua fetița
Data publicării: 18:17 20 Mar 2026

Autor: Alexandra Firescu

tata bebelus Un tată cu un bebeluș. Sursa foto: Freepik

Un tată rămas singur cu o fetiță de puțin peste un an a ajuns, în regim de urgență, în fața autorităților, convins că urmează să-i fie luat copilul.

Bărbatul, vizibil afectat și speriat, a cerut sprijin după ce, în urma unor sesizări, s-a temut că își va pierde dreptul de a-și crește fiica.

Tatăl, rămas singur cu fetița după moartea mamei

Situația vine într-un context dramatic: mama copilului a decedat în urmă cu câteva luni, lăsând în urmă o familie vulnerabilă. Iar tatăl era convins că DGASPC Giurgiu va decide să-i ia fețita de lângă el. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, potrivit lui Vișinel Șerban, directorul general al instituției.

El a subliniat că astfel de momente pot genera dezechilibre emoționale și probleme în gestionarea vieții de zi cu zi, motiv pentru care sprijinul comunității este esențial: „Pierderea partenerului de viață, pierderea soțului sau a soției, iar mai ales faptul că un copil rămâne fără mamă sau fără tată, creează contexte grele, uneori copleșitoare, în care oamenii pot trece prin episoade de dezechilibru, epuizare și vulnerabilitate. Tocmai de aceea, dincolo de obligațiile instituționale, noi, ca adulți și ca comunitate, avem o responsabilitate morală clară, să fim acolo, să fim alături de părinții rămași singuri și de copiii care trec prin astfel de tragedii. Comunitatea trebuie să răspundă pozitiv și să ajute, nu să judece și să izoleze”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Astfel, tatălui i-a fost acordat un interval de timp în care să-și igienizeze casa și să îmbunătățească rapid condițiile în care locuiește. „Rolul instituțiilor statului nu este să rupă copiii de părinți, ci să ajute familiile să își corecteze problemele, atunci când acest lucru este posibil și sigur”, a mai punctat Vișinel Șerban.

„Dragi părinți, maturizați-vă!”

Cazul scoate la lumină și o problemă mai largă: numeroase sesizări ajung la autorități pe fondul conflictelor dintre adulți, în care copiii sunt, adesea, folosiți ca instrumente de presiune. Oficialii fac apel la responsabilitate și maturitate, mai ales în situațiile tensionate, pentru a evita transformarea copiilor în victime ale disputelor.

„Dragi părinți, vă rog, maturizați-vă. Opriți luptele. Opriți războaiele în care copilul ajunge victimă. Copilul are nevoie de stabilitate, siguranță și liniște — nu de tensiuni, amenințări și răzbunări. Noi, ca instituții, avem datoria să protejăm copilul. Dar protecția reală începe acasă și în jurul familiei, cu responsabilitate, cu cooperare și cu sprijin real din partea comunității. Atunci când o familie trece printr-o pierdere atât de mare, nu întoarcem privirea. Ne implicăm, ajutăm și rămânem alături, ca lucrurile să se așeze, iar copilul să poată crește în siguranță și cu demnitate”, a mai scris directorul DGASPC Giurgiu.

