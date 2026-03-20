€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Stiri Avioanele americane staționate în București au efectuat primele misiuni în conflictul din Orientul Mijlociu
Data actualizării: 12:49 20 Mar 2026 | Data publicării: 12:46 20 Mar 2026

Avioanele americane staționate în București au efectuat primele misiuni în conflictul din Orientul Mijlociu
Autor: Ioan-Radu Gava

avion KC-135 Stratotanker Foto: Agerpres

În noaptea de 19 spre 20 martie 2026, avioanele KC135 Stratotanker ale SUA au efectuat primele misiuni de realimentare pentru conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit Boarding Pass, „trei dintre cele cinci Boeinguri KC135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au efectuat în noaptea dintre 19 și 20 martie 2026 primele misiuni de realimentare aeriană“.

„Avioanele au decolat joi seara de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar apoi au revenit la București. Misiunea a durat aproape șase ore“, se precizează pe pagina de Facebook Boarding Pass.

Primele avioane-cisternă au ajuns în România în urmă cu 3 săptămâni, în contextul operațiunilor militare din Orientul Mijlociu.

La ultima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a aprobat dislocarea temporară a acestor aeronave în România, după care Parlamentul a dat vot favorabil cererii de sprijin a Statelor Unite, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
