Avioanele americane staționate în București au efectuat primele misiuni în conflictul din Orientul Mijlociu

Potrivit Boarding Pass, „trei dintre cele cinci Boeinguri KC135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au efectuat în noaptea dintre 19 și 20 martie 2026 primele misiuni de realimentare aeriană“.

„Avioanele au decolat joi seara de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar apoi au revenit la București. Misiunea a durat aproape șase ore“, se precizează pe pagina de Facebook Boarding Pass.

Primele avioane-cisternă au ajuns în România în urmă cu 3 săptămâni, în contextul operațiunilor militare din Orientul Mijlociu.

La ultima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a aprobat dislocarea temporară a acestor aeronave în România, după care Parlamentul a dat vot favorabil cererii de sprijin a Statelor Unite, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.