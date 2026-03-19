FMI, avertisment: O perioadă prelungită cu preţuri ridicate la energie poate majora inflaţia globală

Fondul Monetar Internaţional (FMI) avertizează că o creştere prelungită a preţurilor la energie ar putea majora inflaţia şi reduce ritmul de creştere al economiei mondiale, transmite Agerpres, citând Reuters.

Conflictul din Orientul Mijlociu a generat deja perturbări semnificative ale livrărilor de petrol şi gaze pe cale maritimă, majorând cotaţia barilului de ţiţei cu peste 50%, la peste 100 de dolari, a subliniat purtătorul de cuvânt al FMI, Julie Kozack.

FMI, gata să ajute țările în caz de nevoie

Totodată, FMI transmite că deși deocamdată nu a primit cereri oficiale pentru finanţare de urgenţă, este pregătită să ajute statele membre în caz de nevoie. Oficialii FMI sunt în discuţii cu miniştrii de Finanţe şi guvernatori ai băncilor centrale din statele membre, precum şi cu instituţiile regionale, a explicat Kozack.

Oficialul a adăugat că impactul global al războiului depinde de durata, intensitatea şi extinderea sa. FMI va include conflictul în actualizarea previziunilor sale economice, care vor fi publicate la mijlocul lunii viitoare.

"Regula generală" a FMI

Kozack a citat "regula generală" a FMI conform căreia fiecare avans de 10% al preţului petrolului în cursul unui an ar urma să aibă ca rezultat o creştere de 40 puncte de bază a inflaţiei globale şi un declin între 0,1% şi 0,2% al economiei mondiale.

Dacă cotaţia barilului de ţiţei rămâne la peste 100 de dolari timp de un an, efectele asupra inflaţiei şi economiei globale vor fi semnificative. Băncilor centrale, a apreciat oficialul FMI, ar trebui să rămână vigilente în contextul creşterii preţurilor la energie, analizând cu atenţie dacă inflaţia se extinde dincolo de preţurile la energie şi dacă aşteptările inflaţioniste rămân ancorate solid.

Economiile care vor fi slăbite de războiul din Iran

Evaluarea preliminară a FMI indică că războiul va slăbi creşterea economiilor din Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC - alianţa economică şi politică a ţărilor din Golful Persic), a declarat purtătorul de cuvânt al FMI, fără a oferi date concrete. Multe vor depinde de capacitatea ţărilor de a relua exporturile de petrol şi gaze, a adăugat Kozack.

Şi Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), avertiza luna aceasta: "Dacă noul conflict se prelungeşte, are potenţial clar şi evident de a afecta încrederea pieţelor, creşterea economică şi inflaţia, punând noi solicitări asupra autorităţilor".

În ianuarie, FMI şi-a revizuit uşor previziunile de creştere globală la 3,3% pentru 2026 şi la 3,2% pentru anul viitor.