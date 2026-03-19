Traian Băsescu: Guvernul nu ar trebui să intervină în prețul carburanților

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că cele mai recente tensiuni din coaliție au reprezentat doar o modalitate prin care PSD și PNL și-au apărat interesele politice. Potrivit acestuia, nimeni nu are de câștigat din acest scandal.

„România e într-o situația grea, foarte grea. N-aș comenta alte cifre decât ce văd în buget... A crescut nivelul dobânzilor la împrumuturi la 60,8 miliarde, adică 12 miliarde de euro față de 2025, când dobânzile au fost 10 miliarde de euro. 12 miliarde de euro numai dobânzi înseamnă enorm, enorm! Te cutremuri când vezi cifra - 3% din PIB. Este vorba despre 1.200 kilometri de autostradă, echivalentul a 12 miliarde de euro, pe care îi plătim numai pe dobânzi pentru împrumuturile nesăbuite făcute în ultimii ani. Altfel, bugetul este salvat de două lucruri: de perspectiva încasării banilor europeni la investiții și de inflație, care aduce venituri mai mari, inclusiv inflația generată de creșterea prețurilor la combustibili”, a mai spus Băsescu.

Guvernul nu ar trebui să intervină în piață, spune Băsescu

Totodată, Băsescu e de părere că Guvernul Bolojan nu trebuie să intervină în fenomenul creșterii prețului la combustibil, ci să lase piața să-și regleze singură prețurile.

VEZI ȘI: Guvernul Bolojan, în ședință: Ajutoare de stat pentru fermieri și noi reguli de protecţie a consumatorilor în serviciile financiare

„O spun cu toată neutralitatea și nu vreau să-mi atrag ura celor care mă aud. Cred că cea mai corectă soluție este ca Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile. Or fi ele mari sau mici, dar o intervenție prin care Guvernul ar veni cu contribuții la reducerea prețului pieței s-ar duce-n deficit. Deci tot România ar plăti, dar în altă situație. Guvernul ar trebui să împrumute mai mulți bani decât și-a propus.

Bine ar fi să nu mai introducă nicio distorsiune în piață. Asta este realitatea. Dacă sunt zone de maxim interes, precum agricultura, se pot rezolva lucrurile printr-o reducere a accizei pentru transportatori, dar în mod echitabil și pentru transportatorii rutieri, dar și pentru transportatorii feroviari. Și transportul feroviar ar trebui să primească un bonus, dacă se va decide așa”, a mai punctat fostul președinte.

Citește și: • Măsuri preventive propuse de Băsescu, după decizia privind bazele militare folosite de SUA