Alunecare de teren într-o zonă frecventată de turiști din municipiul Brașov: Acces restricționat

Primăria Municipiului Brașov a anunțat restricționarea accesului în zona Pietrele lui Solomon din cartierul Șchei, ca urmare a unei alunecări de teren produsă joi în această zonă. Există riscul ca alți arbori să se prăbușească, potrivit autorităților.

Zona, verificată de salvamontiști

„Alunecare de teren la Pietrele lui Solomon, în zona spre drumul forestier, în locul unde se despart drumurile spre locurile grupurilor de juni. După securizare zonei și după verificarea porțiunii stâncoase, pentru a se asigura ca nu mai există riscul prăbușirii altor bucăți de piatră, se va interveni pentru eliberarea drumului”, se arată într-un comunicat al Primăriei Brașov.

Autoritățile au adăugat că o echipă de salvamontiști va verifica zona, vineri, 20 martie, urmând ca apoi să fie demarate lucrările de curățare.

