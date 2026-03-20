Două echipe de robotică ale Colegiului Național „Sfântul Sava” s-au calificat la competiții internaționale de prestigiu

Două echipe de robotică ale Colegiului Național „Sfântul Sava” s-au calificat la unele dintre cele mai importante competiții internaționale din domeniu, după rezultate remarcabile obținute în cadrul FIRST Tech Challenge 2026 în sezonul #10 DECODE. Echipa Gamma by Sava va reprezenta România la Campionatul Mondial FIRST Championship din Houston (SUA), în timp ce echipa RoboTitans va participa la FIRST Premier Event organizat la Eindhoven (Olanda).

FIRST Tech Challenge, competiție organizată de Asociația Nație Prin Educație, este cea mai mare competiție internațională de robotică dedicată liceenilor și reunește anual mii de elevi pasionați de tehnologie care trebuie să construiască de la zero roboți performanți, stabili din punct de vedere hardware și software. În România, competiția este organizată din 2016 și implică peste 3.000 de elevi și 400 de mentori din peste 80 de orașe.

Echipele Gamma și RoboTitans activează în cadrul FIRST Tech Challenge încă din 2016, construind în fiecare an roboți și dezvoltând competențe în inginerie, programare și comunicare. Au acumulat deja experiență și, pentru diverse proiecte, chiar au folosit și antrenat modele AI. Au în portofoliu proiectul unui robot care poate fi folosit la dirijarea traficului și un braț robotic care imită brațul uman și care reproduce mișcările mâinii. A fost gândit și proiectat pentru a folosi persoanelor care lucrează în laborator, într-un mediu toxic și care astfel pot evita contactul cu substanțe periculoase. Activitatea celor două echipe de robotică ale Colegiului Național „Sfântul Sava” e structurată pe departamente specializate și se bazează pe colaborare, creativitate și perseverență.

„Sunt foarte mândră de acești adolescenți pasionați care perseverează și muncesc pentru a pune în aplicare cunoștințele în materie de robotică. Sunt mai buni de la an la an și acum au ajuns să concureze la nivel internațional. Sunt tineri promițători și am toată încrederea că această performanță este una dintre cărămizile care pun fundația viitoarei lor cariere”, a subliniat Constanța Năstase, mentor al celor două echipe de robotică ale Colegiului Național „Sfântul Sava”, din primul sezon.

Rezultate care confirmă excelența

Parcursul competițional al celor două echipe este susținut de premii importante. Sunt distincții care reflectă nivelul ridicat de pregătire și capacitatea liceenilor de a dezvolta roboți performanți:

· Winning Alliance Captain & Partner – etapa regională

· Finalist Alliance Captain & Partner – etapa națională

· Premiul Control (Gamma) – pentru excelență în programare și autonomie

· Premiul Innovate – pentru soluții tehnice inovatoare

La Campionatul Mondial FIRST Championship din Houston, din Statele Unite, echipa Gamma by Sava va avea oportunitatea să se întâlnească și să discute cu reprezentanți ai unor universități de renume, din întreaga lume, care participă la eveniment tocmai pentru vâna talente din domeniul roboticii. De asemenea, mari firme de tehnologie vor avea standuri, iar liceenii vor putea interacționa cu specialiști care le pot oferi sfaturi practice din industrie.

”Toată lumea ne întreabă la ce vom folosi roboții pe care îi vom construi, dincolo de concursuri de specialitate. Deocamdată, noi învățăm de ce are nevoie lumea, vrem să aflăm ce poate face diferența în viitor. Și de aceea avem nevoie să învățăm făcând și nu doar întrebând. Și nu participăm doar la competiții, ci suntem deschiși pentru colaborări cu diverse companii pentru a ne ajuta să ne implementăm ideile, pentru a ne ghida practic pe acest drum al roboticii”, spune Andrei Boboc, lider al echipei Gamma by Sava.

Mai mult decât o competiție: educație și impact

Dincolo de performanțele tehnice, elevii Colegiului Național „Sfântul Sava” implicați în aceste programe contribuie activ la dezvoltarea comunității prin organizarea de workshop-uri de programare și robotică, participarea la evenimente educaționale și derularea de activități și inițiative caritabile. Misiunea echipelor de robotică este de a promova educația STEM și valorile FIRST, care încurajează respectul, colaborarea și excelența.

Despre Asociația Nație Prin Educație

Asociația Nație Prin Educație este o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEM anual pentru peste 5.000 de elevi de liceu și mentorii lor. Încă din 2016, asociația este organizatorul Programului Național de Educație STEAM FIRST Tech Challenge. Asociația dezvoltă și coordonează toate aspectele proiectului care privesc echipele din România, organizând anual competiții regionale și naționale, dedicate elevilor de liceu. Mai multe informații pe natie.ro.