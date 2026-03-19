Banii pentru drepturile câștigate de magistrați, dați la Pachetul PSD. ÎCCJ avertizează Guvernul că va da socoteală în instanță. "Nu e negociabil"
Data actualizării: 20:20 19 Mar 2026 | Data publicării: 19:50 19 Mar 2026

Banii pentru drepturile câștigate de magistrați, dați la Pachetul PSD. ÎCCJ avertizează Guvernul că va da socoteală în instanță. ”Nu e negociabil”
Autor: Roxana Neagu

Judecător - freepik Justiție. Sursa foto: Freepik.

Înalta Curte transmite o reacție de ultimă oră cu privire la deciziile Guvernului.

”Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act cu îngrijorare de atitudinea Guvernului României care în mod constant și sistematic a adoptat măsuri cu efect de restrângere și afectare a drepturilor judecătorilor, începând cu intervențiile asupra regimului pensiilor și continuând, în prezent, cu ignorarea obligațiilor legale de executare a hotărârilor judecătorești definitive.

Această evoluție nu este una izolată. Ea reflectă o practică ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor statului de drept.

Executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională. Executarea nu poate fi amânată, reinterpretată sau făcută discreționar.

Atunci când obligațiile stabilite prin hotărâri definitive sunt, în mod repetat, supuse unor mecanisme de reeșalonare unilaterală, prin care statul, în calitate de debitor, își arogă dreptul de a decide singur când și cum își execută propriile obligații, vorbim despre un comportament incompatibil cu ordinea juridică.

Drepturile recunoscute prin hotărâri judecătorești reprezintă creanțe certe, protejate ca bunuri. Amânarea repetată a executării acestora, pe perioade extinse, afectează direct dreptul de proprietate și subminează securitatea juridică.

Instanţa supremă, în calitatea sa de ordonator principal de credite pentru instanțele judecătorești, nu poate accepta ca hotărârile pronunțate de instanțe să fie tratate ca simple opțiuni. Respectarea lor este o obligație constituțională și internațională a statului român.

În aceste condiții, Înalta Curte solicită încetarea practicilor de reeșalonare unilaterală. În absența unor măsuri conforme cu legea, vor fi inițiate toate demersurile legale necesare, inclusiv o acțiune în justiție pentru obligarea Guvernului să asigure sumele în vederea executării obligațiilor exigibile.

Statul de drept nu este negociabil. Hotărârile judecătorești nu sunt facultative. Guvernul nu poate evita la nesfârșit executarea acestora pentru că legea nu este opțională” transmite ÎCCJ printr-un comunicat de presă.

Drepturile câștigate de magistrați, compromisul făcut de Guvern pentru Pachetul de Solidaritate 

Premierul Ilie Bolojan a declarat că erau două opțiuni pentru a aloca bani pentru Pachetul de Solidaritate cerut de PSD: creștere deficitului sau reducerea unor cheltuieli. Au mers pe a doua variantă și au ajustat fondurile destinate drepturilor câştigate de magistraţi, în urma unor sentinţe judecătoreşti anterioare. ”Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi” a declarat premierul. 

