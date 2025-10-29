Decizia reprezintă o lovitură majoră pentru diplomația română. Retragerea trupelor americane se face în pofida asigurărilor oferite de partea română, după recenta vizită în Statele Unite a ministrului de externe, Oana Țoiu, și întrevederea acesteia cu Marco Rubio, șeful Departamentului de Stat.

„Am agreat împreună cu omologul american că este important ca prezența trupelor americane pe teritoriul României să continue”, declara Oana Țoiu la Washington.

Despre acest subiect s-a discutat la Miercurea Neagră.

„Doamna Oana Țoiu a dat o declarație după întâlnirea cu domnul Marco Rubio. Toți progresiștii din România erau în extaz: „Doamne, ce lucru formidabil!” Ne-a anunțat că niciun militar american nu pleacă din România!”, a zis Bogdan Chirieac.

„S-o fi referit, de fapt, la faptul că militarii aceia nu pleacă din România, ci din Germania. Pentru că brigada e staționată în Germania și, prin rotație, e trimisă – cum v-am spus – în Ungaria, Slovacia, România și Bulgaria”, a zis Mugur Ciuvică.

„Vedeți, domnule Ciuvică, puteți ocupa portofoliul și la Apărare, și la Externe, pentru că aveți explicație la orice”, a zis Bogdan Chirieac.

„Dar nu e nicio explicație, astea sunt realități”, a zis Mugur Ciuvică.



„Știți că nu vreau să scap de el de la mine. Dacă vine în calitate de ministru USR, poate ne mai învață ceva”, a zis Bogdan Chirieac.



„Domnule, cu divagațiile astea putiniste ocoliți realitatea! Realitatea este asta pe care v-o spun eu: de fapt, americanii își retrag o brigadă staționată în Germania, care făcea rotația inclusiv în Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia”, a zis Mugur Ciuvică.

„Spuneți divagații putiniste? Îmi imaginez că, în opinia dumneavoastră, Putin își dorește ca militarii americani să rămână în România. Așa cum vreau și eu și, probabil, milioane de români”, a zis Chirieac.

„Nu. Putiniștii din România doresc să spună că e o problemă a României cu America. România nu are, de când a venit Trump, o relație excepțională cu Statele Unite. Această decizie americană, care a fost comunicată luni la NATO, nu are legătură cu relația României cu America. Se retrag doar soldații care făceau rotația. Vă spun a cincea oară – și nu o să mai spun a șasea, ca să nu-i plictisim pe telespectatori – acele trupe sunt desfășurate periodic în Ungaria, Slovacia, Bulgaria și România”, a zis Mugur Ciuvică.

