În stilul caracteristic, Mugur Ciuvică a venit cu explicația: Cine mai are nevoie de militari americani dacă vom avea... PACEA DE LA BUCUREȘTI?! Că doar așa ne-a zis marele Călin Georgescu...

„Americanii sunt dislocați în trei baze din România: la Deveselu, la Câmpia Turzii și la Mihail Kogălniceanu. Este o parte importantă, aproape 800, unii spun 1000, între 800 și 1000 de militari americani staționați în țara noastră, care vor fi retrași de către Statele Unite. Semnalul, din punctul meu de vedere, este absolut cumplit. Cu războiul la graniță, cu Marea Neagră, zonă de război, atunci când speram cu toții într-o creștere a prezenței militare americane în România, să faci acest gest… Explicațiile, mă rog, sunt ușor penibile, date de autoritățile din România: că America e interesată de zona Indo-Pacifică, că trebuie să se pregătească pentru conflicte, eu știu, în Taiwan și în China. Eu cred că e o luptă ideologică. La București conduce hashtag-ul domnului Ciuvică, de la Palatul Cotroceni până la Palatul Victoria, și administrația Trump nu putea rămâne impasibilă la așa ceva”, a zis Bogdan Chirieac.

„Totuși, hashtag-ul din București credeți că i-a făcut pe americani să-și retragă trupele și din Ungaria? Și din Slovacia? Și din Bulgaria? Pentru că informația completă e că americanii dislocau prin rotație, din Germania, o brigadă, ceva de genul ăsta, 3000 de oameni, pe care îi trimiteau în Ungaria, Slovacia, România și Bulgaria. Îi schimbau o dată la șase luni. Și au renunțat la chestia asta, lucru pe care Trump l-a cam anunțat de la începutul anului”, a zis Mugur Ciuvică.



Polonia, însă, păstrează numărul de trupe

„Polonia e în alt sistem, nu e cu brigada respectivă. Nu știu dacă o să mărească sau nu, dar Polonia nu scade, deocamdată. Brigada asta, repet, este dislocată în patru țări: Ungaria, Slovacia, România și Bulgaria. Cu ce l-a supărat domnul Orban pe domnul Trump? De ce retrage Trump trupele din Ungaria? A trecut Orban la progresiști? „Domnul Fico din Slovacia a trecut și el la progresiști?”, a zis Mugur Ciuvică.



„Domnul Trump a aflat ieri că urmează să semneze cu Putin pacea de la București și a zis: «Bă, dacă vine Mesia ăla din România și face pace, ce rost mai are să mai țin trupele în România? Le trimit în Taiwan sau unde are nevoie”, a continuat Mugur Ciuvică.

„V-a spus domnul Călin Georgescu că semnează pacea de la București?”, a zis Chirieac.

„Da, ieri. Și astăzi Trump a aflat, normal, și a zis: «Mamă, ce veste bună!» Gata!”, a zis Mugur Ciuvică.



„Cu mare jenă vă pun această întrebare: Vă întâlniți cu extratereștrii?”, a zis Chirieac.

„Nu, eu nu mă întâlnesc cu extratereștrii. Deci, domnul Trump a aflat că Georgescu o să-l cheme la București să semneze pacea cu Putin și a zis: Bă, dacă semnează pacea cu Putin, ce rost mai are trupele acolo?” Bine că nu le-a retras pe toate”, a zis Ciuvică.



„Pentru cei cu ciungă în cap e o explicație beton! De ce nu i-ați dat-o și domnului Moșteanu dimineață, la conferința de presă, că nu se mai umplea de ridicol? Deci, foarte interesantă explicația. Adică, aveți mai multă înclinație pentru explicații corecte...”, a zis Chirieac.

„V-am pus o întrebare: cu ce l-a supărat Orban pe Trump? Nu mi-ați răspuns. Dar v-am dat și o informație de răsunet mondial — că urmează pacea de la București. Normal că, dacă e așa, Trump a zis că poate are nevoie de soldați în altă parte a globului”, a zis Mugur Ciuvică.

