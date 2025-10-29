Nicușor Dan, prima reacție după retragerea trupelor americane din România

Nicușor Dan, președintele României, spune că „infrastructura strategică va continua să fie pe deplin operațională“, iar „trupele americane vor continua să fie localizate“ în bazele din România.

„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.

Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american.

Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată.

Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri.

Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua“, a scris Nicușor Dan.

