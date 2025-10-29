Chirieac, după anunțul retragerii trupelor SUA: Politica anti-Trump a reziștilor ne-a adus aici. Vestea e cumplită, înspăimântătoare!

CITEȘTE ȘI - SUA retrag o parte din trupele din România. Negrescu: MAE și MApN trebuie să vină cu explicații



Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Cu alte cuvinte, Statele Unite ale Americii au informat România, partener strategic, de retragerea unei părți din trupele americane din țara noastră.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Realitatea Plus și a spus că este „cea mai proastă veste pentru România de când a început războiul din Ucraina“.

„De departe este cea mai proastă veste cu putință. Dincolo de consmetizarea ridicolă care se încearcă, din România se retrag militari americani, din Polonia, nu. Este o veste înspăimântătoare, Statele Unite ale Americii fiind singura forță politică și militară de pe Planetă care putea garanta în mod real suveranitatea, independența și integritatea teritorială a României.

Gestul Statelor Unite probabil că este justificat, dar nu de considerentele geostrategice, că nu cu 1.000 de militari se pregătesc SUA de război în Pacific, ci de puterea de la București“, a zis analistul politic.

CITEȘTE ȘI - SUA retrag militari din România. Eșec total al Oanei Țoiu. Ce spunea după întâlnirea cu Marco Rubio

Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac a reamintit atât de criticile Oanei Țoiu, atunci când nu era ministru al Afacerilor Externe, la adresa lui Donald Trump, cât și despre postările dure ale propunerii de vicepremier, Oana Gheorghiu.

„Domnul Bolojan, domnul Nicușor Dan au pus miniștri #rezist în astfel de poziții. Nu au fost puși la Dezvoltare sau la relația cu Parlamentul, ci la politică externă și în funcție de vicepremier. Există consecințe! Să nu ne mirăm. Nu e vorba de SUA, ci de ceea ce a votat poporul român“, a zis Bogdan Chirieac.

Chirieac, despre Moșteanu: Minimă pregătire / Ce ar fi trebuit să facă ministrul Apărării Naționale

Întrebat de vizita Oanei Țoiu, la Washington, D.C., în luna septembrie, analistul politic a precizat că „doamna Oana Țoiu e ONG-istă, probabil meritorie, dar nu e pregătită pe politică externă“.

„A venit cu vreun rezultat din Statele Unite? Hai să fim serioși!“, a exclamat Chirieac.

De asemenea, acesta a făcut o radiografie și a lui Ionuț Moșteanu, care a ținut o conferință de presă, miercuri, în care s-a blocat efectiv în fața întrebărilor jurnaliștilor privitoare la relația României cu Statele Unite ale Americii.

„Minimă pregătire! Nu poți să vii să spui că îți manifești tristețea și preocuparea pentru această decizie. Nu ai cum să te opui, dar măcar încearcă să încerci să convingi Administrația Trump că România este pilonul luptei împotriva Federațiai Ruse în Marea Neagră. Războiul e în Marea Neagră, acolo s-au scufundat vase și sunt prăbușite drone“, a punctat Bogdan Chirieac.

Analistul politic a adus în discuție și conflictul ideologic din Statele Unite ale Americii, dintre „MAGA și #reziștii care au condus și au schimbat lumea în ultimii 25 de ani“.

„Toate personalitățile importante din România în acest moment sunt #rezist. Cum să ne trateze America? E vorba de ideologie“, a precizat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - Ionuț Moșteanu, anunț despre serviciul militar, după retragerea trupelor SUA din România

„Tu îl înjur pe Trump și apoi te miri că se retrag americanii din România?“

Nu în ultimul rând, Bogdan Chirieac l-a felicitat pe liderul PSD Sorin Grindeanu, care i-a atras atenția premierului Ilie Bolojan cu privire la desemnarea Oanei Gheorghiu în funcția de premier.

„Face bine că se opune doamnei Oana Gheorghiu, care e meritorie și a făcut din fonduri private un spital, dar de aici și până la a ajunge vicepremier pentru mediu de afaceri ... Știe doamna de taxe și impozite? Dânsa e un ONG-ist excepțional, cu realizări incontestabile, pentru că statul impotent nu a putut să facă spitale, dar mediul de afaceri înseamnă altceva.

Toată România mănâncă de la mediul de afaceri, nu din altă parte. Economia privată produce bani, care sunt cheltuiți mai bine sau mai rău de stat.

Băi frate, tu îi înjuri pe Trump și pe Vance pe rețelele sociale și acum spui că atunci erai civil și acum nu mai ești. Ce să faci? Apoi te miri că americanii se retrag din România. Vestea e cumpliă și semnalul e cumplit!“, a mai precizat Bogdan Chirieac.

„România nu poate rezista singură. Nu avem capacitate politică și militară să fim de sine-stătători. Slavă Domnului că o mare putere europeană (n.r. Franța) a venit lângă noi, dar puteam foarte bine să avem alături și Statele Unite ale Americii, și Europa, cum are Polonia, că ne întrebă de ce polonezii și nu noi? Pentru că noi facem ce am făcut!“, a conchis Bogdan Chirieac.