Data actualizării: 10:17 29 Oct 2025 | Data publicării: 10:16 29 Oct 2025

SUA retrag o parte din trupele din România. Negrescu: MAE și MApN trebuie să vină cu explicații
Autor: Ioan-Radu Gava

ionut-mosteanu-si-oana-toiu_37142400 Agerpres
 

Europarlamentarul Victor Negrescu spune că retragerea unei părți a trupelor americane din România este un „semnal de alarmă“.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Victor Negrescu, europarlamentar social-democrat, cere explicații Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării Naționale cu privire la retragerea unei părți a trupelor americane de pe teritoriul României.

„Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate.

Această redimensionare a prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, inclusiv a unor forțe aflate la Mihail Kogălniceanu, are implicații directe pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre. Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații pentru a clarifica situația și propune soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României“, scrie Negrescu.

CITEȘTE ȘI                -                SUA retrag militari din România. Eșec total al Oanei Țoiu. Ce spunea după întâlnirea cu Marco Rubio

Europarlamentarul PSD consideră că vizita președintelui României în SUA trebuie accelerată astfel încât să se reafirme cât mai repede parteneriatul strategic cu SUA.

„În acest context, este esențial ca vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată și pregătită în detaliu, pentru a transmite un mesaj clar:

  • România rămâne un partener strategic de încredere;
  • Regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate pentru NATO, UE și SUA;
  • Trebuie activate și accesate toate instrumentele europene disponibile, precum programul SAFE, pentru întărirea apărării și securității noastre.

Europa trebuie să își asume mai mult, iar România trebuie să devină un pilon de stabilitate și securitate la frontiera estică a Uniunii Europene“, a mai scris Negrescu.

victor negrescu
trupe americane
mapn
mae
