Ionuț Moșteanu, anunț despre serviciul militar, după retragerea trupelor SUA din România

În cadrul unei conferințe de presă de mierucri, 29 octombrie, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a spus că în România nu se discută despre „armată obligatorie“, ci doar despre armată voluntară.

„Avem acel proiect de armată voluntară. Armata României este una de profesioniști și vom crește și vom întineri armata prin acel proiect de armată voluntară, care este acum în Parlament. Nu se discută despre armată obligatorie“, a zis Ionuț Moșteanu, adăugând că „noul proiect va înlocui nevoia rezervei operaționale și o va întineri“.

Ministrul a spus că dacă și alți aliați ar retrage din trupele staționat în România, „ar putea să apară modificări“.

Când i s-au cerut lămuriri, Moșteanu a zis că nu răspunde la „întrebări ipotetice“, însă o „armată bună ține de capabilitățile pe care le are și de soldați“.

„Trebuie să investim în continuare și să creștem pregătirea militarilor noștri“, a mai zis Moșteanu.

