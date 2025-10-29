€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 10:57 29 Oct 2025 | Data publicării: 10:57 29 Oct 2025

Ionuț Moșteanu, anunț despre serviciul militar, după retragerea trupelor SUA din România
Autor: Ioan-Radu Gava

ionut-mosteanu--oana-toiu-si-nicusor-dan_40987600 Sursa foto: Agerpres
 

Ministrul Ionuț Moșteanu a vorbit despre serviciul militar în România.

În cadrul unei conferințe de presă de mierucri, 29 octombrie, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a spus că în România nu se discută despre „armată obligatorie“, ci doar despre armată voluntară.

„Avem acel proiect de armată voluntară. Armata României este una de profesioniști și vom crește și vom întineri armata prin acel proiect de armată voluntară, care este acum în Parlament. Nu se discută despre armată obligatorie“, a zis Ionuț Moșteanu, adăugând că „noul proiect va înlocui nevoia rezervei operaționale și o va întineri“.

Ministrul a spus că dacă și alți aliați ar retrage din trupele staționat în România, „ar putea să apară modificări“.

Când i s-au cerut lămuriri, Moșteanu a zis că nu răspunde la „întrebări ipotetice“, însă o „armată bună ține de capabilitățile pe care le are și de soldați“.

„Trebuie să investim în continuare și să creștem pregătirea militarilor noștri“, a mai zis Moșteanu.

CITEȘTE ȘI              -              SUA retrag o parte din trupele din România. Negrescu: MAE și MApN trebuie să vină cu explicații

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ionut mosteanu
serviciu voluntar
armata obligatorie
armata voluntara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Chirieac, după anunțul retragerii trupelor SUA: Politica anti-Trump a reziștilor ne-a adus aici. Vestea e cumplită, înspăimântătoare!
Publicat acum 25 minute
Protest la Guvern! Mii de oamenii au ieșit în stradă
Publicat acum 28 minute
(P) ILFOV | „Călătorind prin lume”, spectacol de excepție în Buftea
Publicat acum 56 minute
Pas uriaș în lupta cu cancerul pancreatic: un test respirator ar putea depista boala din timp
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Moșteanu, blocat după ce SUA au decis redimensionarea trupelor americane în România. „Dumnezeule...” / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close