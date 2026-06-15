Tensiuni la CM 2026. Sosirea Iranului la Los Angeles, pentru meciul cu Noua Zeelandă, a coincis cu anunțul unui acord pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu

Steag Iran - Foto Pexels

Selecţionata Iranului a ajuns la Los Angeles duminică, cu o zi înainte de meciul său de debut la Cupa Mondială de fotbal cu Noua Zeelandă

Iranienii au sosit la Los Angeles, pentru partida de debut de la CM 2026 contra Noii Zeelande. Ei au motivat că află acolo pentru fotbal, "nu pentru politică", după luni de speculaţii legate de războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

În contextul în care războiul a fost declanşat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, Teheranul a menţinut îndoielile cu privire la participarea sa la Cupa Mondială până la sfârşit. Acest lucru a fost valabil mai ales având în vedere că preşedintele Donald Trump a fost ambiguu despre prezenţa iranienilor şi administraţia sa a refuzat să acorde vize unui număr de aproximativ 15 membri ai staff-ului tehnic al echipei naţionale.

Naționala Iranului a ajuns la Los Angeles cu puțin timp înaintea anunțului privind încetarea războiului din Orientul Mijlociu

Însă echipa iraniană a aterizat la Los Angeles duminică, la scurt timp după ora prânzului. Întâmplător, această sosire a avut loc chiar înainte de anunţarea unui memorandum de înţelegere pentru a pune capăt imediat războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

Avionul delegaţiei iraniene decolase cu aproximativ 40 de minute mai devreme din Tijuana, oraşul de frontieră mexican, unde echipa a ajuns în cele din urmă pe 7 iunie, după ce iniţial alesese Tucson (Arizona) drept cartier general.

"Noi suntem aici pentru fotbal, nu pentru politică", susține naționala Iranului

"Fiecare poate avea propria opinie, dar noi suntem aici pentru fotbal, nu pentru politică", a spus atacantul vedetă al echipei Melli, Mehdi Taremi, la o conferinţă de presă la stadionul SoFi, în cadrul căreia iranienii anunţaseră că vor vorbi doar despre fotbal.

"Team Melli" urmează să joace cele trei meciuri din Grupa G în Statele Unite, al doilea tot la Los Angeles pe 21 iunie împotriva Belgiei şi, în final, al treilea la Seattle, pe 26 iunie, contra Egiptului, notează Agerpres.

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