Prețurile petrolului scad, iar bursele cresc, după anunțul unui acord de pace SUA-Iran. Donald Trump: Lăsați petrolul să curgă!

Prețul petrolului este direct influențat de Conflictul din Orientul Mijlociu. Foto: Freepik

Prețurile petrolului au scăzut luni, după ce a fost anunțat un acord-cardu între SUA și Iran.

Prețurile petrolului au scăzut luni, după ce Pakistanul, care a mediat încheierea războiului dintre SUA și Iran, a anunțat un acord-cadru despre care președintele american Donald Trump a spus că va duce la redeschiderea rutei maritime cheie din Strâmtoarea Ormuz, scrie BBC.

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La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol 'light sweet crude' a scăzut cu 5,5%, la 80,16 dolari, dar încă este peste nivelul de 67 dolari anterior izbucnirii războiului. La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a scăzut cu 4,7%, la 83,24 dolari, mult sub nivelul de vârf din mai, de 126,41 dolari.

"Vedem o scădere a cotaţiei ţiţeiul Brent din Marea Nordului - referinţa globală - la 80 de dolari până la finalul anului, presupunând că nu se va închide din nou Strâmtoarea Ormuz. Previziunile noastre presupun implicit că exporturile de petrol şi produse rafinate se pot relua rapid prin Strâmtoarea Ormuz, dar această perspectivă prezintă incertitudini considerabile, legate de pagubele suferite de infrastructura petrolieră", a apreciat Vivek Dhar, analist la CBA, transmite Agerpres.

Prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, a declarat că o ceremonie oficială de semnare a acordului va avea loc vineri, 19 iunie, în Elveția.

Donald Trump: Lăsați petrolul să curgă!

Adjunctul ministrului de Externe iranian, Kazem Gharibabadi, a confirmat într-o convorbire telefonică la televiziunea de stat că a fost finalizat un acord cu SUA, în timp ce Trump a postat pe rețelele sociale mesajul: „Lăsați petrolul să curgă!”.

„Prin prezenta, autorizez pe deplin deschiderea fără restricții a Strâmtorii Ormuz și, simultan, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite”, a mai scris Trump.

Totuși, în pofida acestor lucruri, Vandana Hari, de la firma de analiză a piețelor energetice Vanda Insights, a declarat că lipsa detaliilor cu privire la ceea ce s-a convenit „este probabil să injecteze neliniște și incertitudine pe piață”.

"O săptămână de incertitudine și volatilitate pentru piața petrolului"

Aceasta ar putea însemna "o săptămână de incertitudine și volatilitate" pentru piața petrolului, a adăugat ea.

Reamintim că Strâmtoarea Ormuz fusese închisă la scurt timp după ce SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie. Teheranul amenințase că va ataca navele care utilizează această cale navigabilă crucială, prin care trece în mod normal aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat (GNL) din lume.

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Piețele energetice globale au fost într-o continuă creștere în ultimele luni, prețurile crescând sau scăzând adesea brusc ca răspuns la evoluțiile războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Țițeiul Brent, care se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril înainte de începerea conflictului, a atins un vârf de aproximativ 120 de dolari în timpul războiului.

Experții avertizează că este puțin probabil ca transportul de petrol prin strâmtoare să revină imediat la nivelurile de dinainte de război

Experții de pe piața energetică au avertizat, de asemenea, că este puțin probabil ca transportul de petrol prin strâmtoare să revină imediat la nivelurile de dinainte de război.

Andrew Lipow, de la compania de consultanță Lipow Oil Associates, a declarat că minele vor trebui mai întâi curățate de pe calea navigabilă, ceea ce ar putea dura de la câteva săptămâni până la șase luni. Totodată, el a mai spus că există un număr mare de petroliere care așteaptă să utilizeze calea navigabilă și că reluarea producției de petrol și readucerea încărcării navelor la niveluri normale ar putea dura săptămâni.

Bursele cresc

Piețele bursiere asiatice au crescut, de asemenea, luni, investitorii salutând acordul de pace.

Perspectiva scăderii preţurilor petrolului este extrem de favorabilă pentru Japonia, un importator net de energie, ia indicele principal Nikkei-225 al Bursei de la Tokyo a crescut luni dimineaţa cu peste 5%. Şi Bursa din Coreea de Sud a urcat cu 5,6%, iar cea din China cu 1,4%. Indicele MSCI din zona Asia-Pacific, exceptând Japonia, înregistra un avans de 1,5%.

Regiunea a fost afectată în mod deosebit de creșterea prețurilor la energie, deoarece depinde în mare măsură de Orientul Mijlociu pentru aprovizionarea cu petrol și GNL.