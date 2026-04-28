Ambasadorul Adrian Zuckerman a fost invitat la DC News unde a ridicat o problemă interesantă.

„România, în opinia mea, nu are un campion pentru poporul român. Dacă întrebi pe oricine: Cine este campionul poporului român? Nu există un răspuns clar”, a zis E.S. Adrian Zuckerman la DC News.

„Pentru unii este Călin Georgescu”, a zis Bogdan Chirieac.

„Nu este așa... Este un nebunatic Călin Georgescu. Revenind... Nu există un campion pentru poporul român. Toți acești oameni doar schimbă scaunele între ei. Când se schimbă un Guvern, cel care a fost secretar de stat într-un loc ajunge secretar de stat în altă parte. Cel care a fost ministru într-un domeniu merge în altă funcție. Sunt aceiași oameni, iar acest lucru îngreunează situația pentru Nicușor Dan, care trebuie să găsească o direcție clară înainte.

Ai în față aceiași oameni, cu același mod de lucru care nu a dat rezultate de peste 30 de ani. De ce ar funcționa acum? Am auzit chiar idei precum „obligarea” companiilor de stat să facă mai mulți bani. O astfel de abordare nu este realistă. Un exemplu diferit apare în cazul Giorgia Meloni, care a venit cu reforme și a oferit speranță că viitorul poate fi mai bun decât prezentul. Acest lucru a fost posibil datorită unei viziuni clare.

În opinia mea, asta trebuie să facă și Nicușor Dan, să identifice sau să formeze un guvern care împărtășește aceeași viziune și să construiască un plan prin care ziua de mâine să fie mai bună decât cea de astăzi. Poporul trebuie să se alinieze cu această direcție, însă în prezent nu se vede acest lucru.

Andrei Caramitru are dreptate: Economia trebuie relansată. Resursele există, România este una dintre cele mai bogate țări din Europa, dar nu sunt valorificate suficient. În schimb, apar idei precum plafonarea prețurilor sau alte intervenții care limitează piața liberă, iar aceste măsuri nu reprezintă soluții eficiente”, a zis Adrian Zuckerman.

