Data actualizării: 10:33 28 Apr 2026 | Data publicării: 10:00 28 Apr 2026

EXCLUSIV Cine este campionul poporului român? Adrian Zuckerman ridică o întrebare-cheie în plină criză politică. Așteptăm, în comentarii, răspunsul dumneavoastră!
Autor: Anca Murgoci

Adrian Zuckerman / Agerpres

Cine este campionul poporului român? Avem vreun lider politic care poate fi numit așa?

Ambasadorul Adrian Zuckerman a fost invitat la DC News unde a ridicat o problemă interesantă.

„România, în opinia mea, nu are un campion pentru poporul român. Dacă întrebi pe oricine: Cine este campionul poporului român? Nu există un răspuns clar”, a zis E.S. Adrian Zuckerman la DC News.

„Pentru unii este Călin Georgescu”, a zis Bogdan Chirieac.

„Nu este așa... Este un nebunatic Călin Georgescu. Revenind... Nu există un campion pentru poporul român. Toți acești oameni doar schimbă scaunele între ei. Când se schimbă un Guvern, cel care a fost secretar de stat într-un loc ajunge secretar de stat în altă parte. Cel care a fost ministru într-un domeniu merge în altă funcție. Sunt aceiași oameni, iar acest lucru îngreunează situația pentru Nicușor Dan, care trebuie să găsească o direcție clară înainte.

Ai în față aceiași oameni, cu același mod de lucru care nu a dat rezultate de peste 30 de ani. De ce ar funcționa acum? Am auzit chiar idei precum „obligarea” companiilor de stat să facă mai mulți bani. O astfel de abordare nu este realistă. Un exemplu diferit apare în cazul Giorgia Meloni, care a venit cu reforme și a oferit speranță că viitorul poate fi mai bun decât prezentul. Acest lucru a fost posibil datorită unei viziuni clare.

În opinia mea, asta trebuie să facă și Nicușor Dan, să identifice sau să formeze un guvern care împărtășește aceeași viziune și să construiască un plan prin care ziua de mâine să fie mai bună decât cea de astăzi. Poporul trebuie să se alinieze cu această direcție, însă în prezent nu se vede acest lucru.

Andrei Caramitru are dreptate: Economia trebuie relansată. Resursele există, România este una dintre cele mai bogate țări din Europa, dar nu sunt valorificate suficient. În schimb, apar idei precum plafonarea prețurilor sau alte intervenții care limitează piața liberă, iar aceste măsuri nu reprezintă soluții eficiente”, a zis Adrian Zuckerman.

Cine este campionul poporului român? Așteptăm în comentarii răspunsul dumneavoastră! Vă reamintim că, pentru a fi publicate, comentariile nu trebuie să conțină limbaj injurios, atacuri la persoană, discriminare și incitare la ură.

Comentarii (6)

Nicolae Ștefan   •   28 Aprilie 2026   •   10:53

O mare jignire la adresa romănilor e opinia acestor doi autoimpuși care strecoară capul în poză cu orice prilej .

Bazil   •   28 Aprilie 2026   •   10:51

Am citit de doua ori textul interviului , si imi stau pe limba citeva intrebari:cine este acest fost ambasador SUA si care sint interesele sale economice in Romania?Poate asa obtinem un raspuns la interventiile lui periodice in mass media locala , ori de cite ori este vorba de USR si ex-sorosistii aciuati in cadrul multor ONG-uri.Ce treaba sa aiba"voinicul presedinte"al Romaniei cu eventuale planuri de dezvoltare si relansare a productiei in Romania?Nu cred ca intra in atributiile domniei sale asemenea politici.In cazul Italiei , Presedintele este pur decorativ, totul cazind pe umerii primului ministru , asta spre stiinta domnului ex-ambasador.Cum sa dezvolte politici de dezvoltare pe termen scurt/mediu cind domnia sa nu a reusit sa scape de frig si intuneric bucurestenii?Si sa nu uitam cum a ajuns acolo : printr-o FRAUDA imensa orchestrata de UE ! Nu avem lider , Romania are nevoie de un lider de DREAPTA ! Pt.a putea iesi din criza multipla a societatii . Dragos Damian , este un nume.

Birsan   •   28 Aprilie 2026   •   10:38

Campion al majoritatii poporului roman-Calin Georgescu (chiar daca eu personal nu-l cred prea valoros dar daca e sa consideram DEMOCRATIA bla, bla, bla... asa este). Forte care mereu ne spun (din nou bla, bla) ca votul este important de fapt nu pun nici un pret pe el daca acesta nu este conform intereselor lor (adica bani). Neterminatii astia au facut in viata lor ceva in afara de a imbrobodi lumea? Banii se pot fura profitind de creduli. Rusine lor!.
Acum pentru televiziuni, influenceri si toti ceilalti profitori ar fi normal sa asculte mult mai atent pe cei harnici si flaminzi. Ei ar putea sugera necesarul si solutia pentru pentru omenire. Neterminatii astia vor influenta calea spre crestere, crestere, crestere si in final distrugere.

rasvan   •   28 Aprilie 2026   •   10:29

Cs anteprenor,Victor Ponta si guvernul lui,a fost cel mai ,,prietenos ,,cu mediul de afaceri.IMM,cu 1% impozit pe incasari,5% impozit dividende,datoria publica era tinuta sub control(nu a explodat ca azi).Concluzia V.P. Ca presedinte,nici unul pana acum,asteptam,,provincia,,!

Valter Cojman   •   28 Aprilie 2026   •   10:14

As spune ca romanii si Romania au dus-o mai bine in perioada in care a fost premier Victor Ponta si in perioada in care PSD a fost condus de Dragnea si era la guvernare.
Deci, Dragnea ar fi fost bun de premier si Victor Ponta de presedinte(daca ar fi eliminat slugarnicia fata de UE si SUA, pe care inca o are, si ar fi pus mai presus de orice Romania si poporul roman).
Dancila a aratat ca are demnitate si a reactionat impotriva acuzelor mincinoase venite de la Bruxelles si pot sa spun ca ar fi fost de zeci de ori mai buna ca presedinte al Romaniei decat IohaniSS.

Sandu   •   28 Aprilie 2026   •   10:07

De ce poporul român trebuie să se alinieze acelui guvern?Nu guvernul ,ales de popor prin vot ,trebuie să urmeze direcția rezultată din vot?Acum am dovadă ca ce alegem este doar pentru uzul televiziunilor ,rezultatul este stabilit de alții .Daca se produce o defecțiune se anulează.Nu mai avem voie să gândim,să alegem,să trăim cum considerăm noi ci doar cum ni se spune.

