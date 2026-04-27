De la rețete vechi la inovații moderne. Elevii au surprins juriul la concurs gastronomic de la USAMV București: „Savoare, Sănătate, Sustenabilitate”

Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a organizat concursul de Gastronomie Tradițională „Savoare, Sănătate, Sustenabilitate”. Evenimentul a adus în prim-plan tineri talentați care au îmbinat creativitatea culinară cu principiile unei alimentații echilibrate și sustenabile.

Două probe practice pentru elevii pasionați de gastronomie

Participanții au avut de trecut două probe practice, prepararea unui fel principal și a unui desert, în care au fost încurajați să valorifice ingredientele locale și să respecte principiile unei bucătării sustenabile.

Concursul a avut ca obiectiv promovarea unui stil de viață sănătos și a respectului pentru tradițiile culinare, adaptate cerințelor actuale. Elevii au demonstrat nu doar talent culinar, ci și o înțelegere a științei gastronomice.

Organizatorii: îmbinarea științei cu arta culinară

Prof. univ. dr. Elena Pogurschi a subliniat importanța acestei inițiative, aflată la prima ediție:

„Este prima ediție a acestui concurs de gastronomie tradițională. Ne-am dorit să aducem împreună elevi de la licee de profil din București, Ilfov și chiar din Prahova, alături de studenții noștri de la inginerie gastronomică. Dorim să îmbinăm știința cu arta culinară, cu pasiunea.”

Evenimentul a oferit participanților și oportunitatea de a interacționa cu studenți și specialiști din domeniu, consolidând legătura dintre educație și practică.

Jurizare riguroasă și preparate inovatoare

Jurizarea a fost realizată de un juriu format din specialiști recunoscuți în domeniu: Cezar Munteanu, președintele Asociației Cofetarilor din România, Claudia Ana Bocean, președinte fondator R.O. Aliment și al Asociației Nutrienți Sănătate, și Mădălina Tănase, reprezentant al grupului Lactalis.

Potrivit organizatorilor, nivelul competiției a fost peste așteptări, elevii venind cu preparate care au îmbinat tradiția cu inovația.

„Am revăzut gastronomia tradițională reinterpretată. Toți elevii au venit cu preparate inovative, dar și tradiționale”, a precizat prof. Pogurschi.

Un accent important a fost pus pe utilizarea ingredientelor locale și pe susținerea producătorilor autohtoni.

Organizatorii au inclus în regulament criterii clare privind sustenabilitatea, încurajând participanții să adopte practici responsabile în bucătărie.

Prima ediție, un succes neașteptat

Printre preparatele care au atras atenția s-au numărat chipsurile din sfeclă roșie, apreciate pentru echilibrul dintre gust, valoare nutritivă și impact redus asupra mediului.

Organizatorii consideră că prima ediție a concursului a fost un succes peste așteptări, atât prin numărul participanților, cât și prin calitatea preparatelor prezentate.

„Ne așteptăm ca edițiile viitoare să fie și mai ample”, a concluzionat prof. univ. dr. Elena Pogurschi, subliniind potențialul acestui concurs de a deveni un reper în promovarea gastronomiei sustenabile în rândul tinerilor.