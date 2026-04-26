Proiect din Guvern: Ce se întâmplă cu programul "Noua Casă" în 2026
Data publicării: 12:50 26 Apr 2026

Proiect din Guvern: Ce se întâmplă cu programul ”Noua Casă” în 2026
Autor: Roxana Neagu

bloc imobiliare arhivă

Programul ”Noua Casă” apare în documentul publicat de Ministerul de Finanțe.

Programul ”Noua Casă” va continua şi în acest an, cu un plafon de garantare în valoare de 500 milioane lei. 

”Pentru anul 2026, se propune continuarea Programului "Noua Casă" cu un plafon de garantare în valoare de 500 milioane lei, având în vedere contextul actual al pieţei imobiliare. Creşterea constantă a cererii pentru locuinţe, corelată cu o ofertă limitată, face accesul la proprietăţi dificil pentru o parte semnificativă a populaţiei, în special pentru persoanele care întâmpină constrângeri în îndeplinirea condiţiilor standard de creditare. În plus, condiţiile favorabile de finanţare, inclusiv disponibilitatea produselor cu dobândă fixă şi dinamica ascendentă a refinanţărilor, susţin necesitatea menţinerii acestui program, în scopul asigurării stabilităţii pieţei, prevenirii dezechilibrelor şi sprijinirii dezvoltării durabile a sectorului imobiliar”, se arată în documentul publicat de Ministerul Finanţelor, consultat de Agerpres.

Propunerea de alocare a unui plafon total de 500 milioane de lei pentru acest an se bazează în principal pe tendinţele de relativă stabilitate a pieţei imobiliare şi a creditelor ipotecare previzionate pentru anul 2026, precum şi a cererii potenţialilor beneficiari.

”Programul "Noua Casă" devine un instrument indispensabil pentru susţinerea accesului populaţiei la achiziţia unei locuinţe”

”În contextul tensionat al pieţei imobiliare din trimestrul IV 2025 - trimestrul I 2026, caracterizat de scăderea ofertei cu aproximativ 18%, creşteri ale preţurilor de peste 15%, presiuni fiscale semnificative (majorarea TVA la 21%, creşterea impozitelor pe proprietate şi a taxării chiriilor) şi absenţa unei relaxări a condiţiilor de finanţare, Programul "Noua Casă" devine un instrument indispensabil pentru susţinerea accesului populaţiei la achiziţia unei locuinţe, oferind condiţii de finanţare avantajoase şi predictibile într-un context de piaţă restrictiv”, subliniază proiectul.

Programul ”Noua casă” este continuatorul programului guvernamental "Prima casă" iar de la lansarea noului program, în anul 2009, până la finele lunii februarie 2026, au fost acordate 334.304 garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de 31,72 miliarde lei.

