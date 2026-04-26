Incendiu la un atelier auto din Satu Mare din cauza unei țigari aprinse aruncate la întâmplare

Un incendiu a izbucnit, duminică, la un atelier auto din localitatea Decebal, Satu Mare, de la o ţigară aruncată la întâmplare. Intervenția pompierilor a fost dificilă din cauza vântului puternic, transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" Satu Mare.

"Intervenţia a fost una deosebit de dificilă şi periculoasă din cauza vântului puternic, care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor. A existat un risc major ca incendiul să se extindă la locuinţa aflată în imediata apropiere, precum şi la casele învecinate. La locul evenimentului au acţionat trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autoscară din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare, reuşindu-se limitarea şi lichidarea incendiului în timp util", precizează ISU.

Aproximativ 100 metri pătrați au ars din interiorul atelierului. Au fost afectate materialele combustibile depozitate.

Conform pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost o ţigară aprinsă aruncată la întâmplare.