Incendiu la un atelier auto din Satu Mare din cauza unei țigari aprinse aruncate la întâmplare
Data actualizării: 13:54 26 Apr 2026 | Data publicării: 13:53 26 Apr 2026

Incendiu la un atelier auto din Satu Mare din cauza unei țigari aprinse aruncate la întâmplare
Autor: Andrei Itu

pompier-incendiu-unsplash_84383600 foto ilustrativ Unsplash

Un atelier auto din localitatea Decebal, Satu Mare, a fost cuprins de flăcări, duminică dimineață, din cauza unei țigări.

Un incendiu a izbucnit, duminică, la un atelier auto din localitatea Decebal, Satu Mare, de la o ţigară aruncată la întâmplare. Intervenția pompierilor a fost dificilă din cauza vântului puternic, transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" Satu Mare.

Intervenție dificilă a pompierilor la atelierul auto din Decebal, Satu Mare

"Intervenţia a fost una deosebit de dificilă şi periculoasă din cauza vântului puternic, care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor. A existat un risc major ca incendiul să se extindă la locuinţa aflată în imediata apropiere, precum şi la casele învecinate. La locul evenimentului au acţionat trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autoscară din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare, reuşindu-se limitarea şi lichidarea incendiului în timp util", precizează ISU.

Aproximativ 100 metri pătrați au ars din interiorul atelierului. Au fost afectate materialele combustibile depozitate.

Țigară aprinsă, aruncată la întâmplare, cauza probabilă a incendiului de la atelierul auto

Conform pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost o ţigară aprinsă aruncată la întâmplare.

