Trump anunță că SUA nu mai trimit delegații la negocierile cu Iranul

Statele Unite nu vor mai trimite delegații la negocieri cu Iranul, a afirmat duminică președintele american Donald Trump într-un interviu acordat televiziunii Fox News și preluat de agențiile de presă internaționale.

'Dacă (iranienii) vor să discute, ne pot aborda sau ne pot suna. Dacă vor, putem discuta. Dar nu vom trimite oameni să călătorească 18 ore pentru o întâlnire', a spus el.

Președintele Trump insistă pe ambițiile Teheranului legate de arma nucleară

Trump a insistat din nou că nu va permite Iranului să obțină arma nucleară.

El și-a exprimat respectul față de Pakistan, care a găzduit la Islamabad cea mai recentă rundă de negocieri americano-iraniene.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a revenit duminică în Pakistan, după o scurtă deplasare în Oman, care a jucat de asemenea un rol de mediator între Teheran și Washington, însă emisarii americani Jared Kushner, ginerele lui Trump , și Steve Witkoff își anulaseră deja călătoria la Islamabad, conform Agerpres.

