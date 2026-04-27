Șeful armatei israeliene: 2026 ar putea aduce lupte pe toate fronturile
Data actualizării: 23:54 27 Apr 2026 | Data publicării: 23:54 27 Apr 2026

Șeful armatei israeliene: 2026 ar putea aduce lupte pe toate fronturile
Autor: Andrei Itu

Israel. FOTO: Freepik @vvvita Israel. FOTO: Freepik @vvvita

Şeful statului major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a afirmat luni că 2026 "ar putea fi încă un an de lupte" pe toate fronturile.

Eyal Zamir, șeful statului major al armatei israeliene, a transmis că anul 2026 "ar putea fi încă un an de lupte" pe toate fronturile, potrivit unui comunicat al forţelor militare, relatează AFP.

Eyal Zamir: Armata avertizează că în 2026 s-ar putea continua luptele pe mai multe fronturi în regiune

"Din 7 octombrie (2023 - n.red.), armata a fost angajată într-o campanie continuă pe mai multe fronturi. Rămânem pregătiţi şi atenţi la posibilitatea reluării luptelor intense pe toate aceste fronturi - 2026 ar putea fi încă un an de lupte pe fiecare dintre ele", a zis general-locotenentul Eyal Zamir în cadrul unei întâlniri cu ofiţerii.

Necesitatea creșterii numărului de soldaţi, evidențiată de Eyal Zamir

Totodată, Eyal Zamir a subliniat necesitatea majorării numărului de soldaţi, o problemă centrală în societatea israeliană, spunând că "imperativul naţional este creşterea numărului de recruţi şi combatanţi şi vom insista asupra acestui punct", notează Agerpres.

