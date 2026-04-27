Șeful armatei israeliene: 2026 ar putea aduce lupte pe toate fronturile

Eyal Zamir, șeful statului major al armatei israeliene, a transmis că anul 2026 "ar putea fi încă un an de lupte" pe toate fronturile, potrivit unui comunicat al forţelor militare, relatează AFP.

"Din 7 octombrie (2023 - n.red.), armata a fost angajată într-o campanie continuă pe mai multe fronturi. Rămânem pregătiţi şi atenţi la posibilitatea reluării luptelor intense pe toate aceste fronturi - 2026 ar putea fi încă un an de lupte pe fiecare dintre ele", a zis general-locotenentul Eyal Zamir în cadrul unei întâlniri cu ofiţerii.

Totodată, Eyal Zamir a subliniat necesitatea majorării numărului de soldaţi, o problemă centrală în societatea israeliană, spunând că "imperativul naţional este creşterea numărului de recruţi şi combatanţi şi vom insista asupra acestui punct", notează Agerpres.