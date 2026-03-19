Avertismentul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu: Lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a avertizat, că dacă nu corectăm deficitul ”pierdem tot ce am câştigat în ultimele luni de zile, credibilitate, accesibilitate pe pieţele externe, rating de ţară şi aşa mai departe”.

Declarațiile au fost făcute la dezbaterea din jurul lucrării ”Crizele şi tentaţia autoritaristă” al cărei autor este academicianul Daniel Dăianu.

Vorbind despre ”problema echilibrului extern”, guvernatorul BNR a mai declarat despre ”echilibrul balanţei de plăţi şi legătura dintre echilibrul extern şi situaţia sau echilibrul intern” că ”e clar că dacă strângi prea tare cureaua pe plan intern, ca să faci surplus extern, cum s-a făcut în anii 80, lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează", a declarat Mugur Isărescu.