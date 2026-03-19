€ 5.0959
|
$ 4.4420
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.4420
 
DCNews Economie Avertismentul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu: Lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează
Data publicării: 23:34 19 Mar 2026

Avertismentul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu: Lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează
Autor: Irina Constantin

isarescu Foto: Agerpres

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, prezent la un eveniment, a vorbit despre situația economică a României.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a avertizat, că dacă nu corectăm deficitul ”pierdem tot ce am câştigat în ultimele luni de zile, credibilitate, accesibilitate pe pieţele externe, rating de ţară şi aşa mai departe”.

Declarațiile au fost făcute la dezbaterea din jurul lucrării ”Crizele şi tentaţia autoritaristă” al cărei autor este academicianul Daniel Dăianu.

Vorbind despre ”problema echilibrului extern”, guvernatorul BNR a mai declarat despre ”echilibrul balanţei de plăţi şi legătura dintre echilibrul extern şi situaţia sau echilibrul intern” că ”e clar că dacă strângi prea tare cureaua pe plan intern, ca să faci surplus extern, cum s-a făcut în anii 80, lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează", a declarat Mugur Isărescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 16 minute
George Simion, atacuri explozive la dezbaterea pe buget
Publicat acum 1 ora si 18 minute
”Este suficient o scânteie ca să arunce totul în aer” în România. Adrian Năstase, alertă din societate: Acesta este lucrul cel mai grav
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Avertismentul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu: Lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Alunecare de teren într-o zonă frecventată de turiști din municipiul Brașov: Acces restricționat
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Sfârșit tragic pentru un motociclist maghiar. Era în drumeţie pe Piatra Secuiului când i s-a făcut rău și a căzut ca secerat
 
Cele mai citite știri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close