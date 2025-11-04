€ 5.0865
|
$ 4.4207
|
 
Data publicării: 20:18 04 Noi 2025

Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Autor: Elena Aurel

elena-cristian-republica-moldova_72955600 Elena Cristian
 

Elena Cristian a spus la ce trebuie să se aștepte românii începând de anul viitor.

Elena Cristian, analist DC Business, a criticat lipsa reformelor reale în România și a amintit că singura schimbare însemnată a fost majorarea taxelor. Aceasta a explicat că reformele necesită timp, dar a avertizat că, fără reducerea serioasă a cheltuielilor, deficitul bugetar nu va putea fi controlat de anul viitor.

„Pare că se ceartă, pare că joacă acea poveste a polițistului bun, polițistului rău, unii nu vor, alții vor, dar, până la urmă, singurele așa-zise reforme care au trecut au fost majorarea taxelor și toate acele biruri noi pe spatele românilor. Altceva nu am văzut.

Reforma pensiilor speciale a dat greș și cu siguranță nu se va reuși până la sfârșitul lunii noiembrie, când este termenul pentru a nu pierde acea sumă uriașă din PNRR. Reformele companiilor de stat - nici vorbă pentru că sunt contracte beton, pentru că nu știu ce s-a întâmplat acolo... Nu! Ar trebui luată companie cu companie, ar trebui puse criterii de performanță. Sunt foarte multe lucruri de discutat.

Noi vorbim de ani de zile, lucrurile astea nu se întâmplă într-o zi sau două, doar că, în lipsa acestor reforme, în lipsa reformelor reale, în lipsa reducerii cheltuielilor, pentru că de la anul este foarte clar, toată lumea o spune: Dacă nu se reduc serios cheltuielile, nu va putea fi ținut deficitul în frâu. Nu mai merge!", a spus Elena Cristian. 

Scenariul majorării TVA-ului 

Elena Cristian a explicat că la Ministerul Finanțelor se lucrează la un scenariu pentru majorarea TVA-ului la 24%, de la 1 ianuarie 2026. Potrivit analistului DC Business, deși o creștere a TVA-ului ar aduce mai mulți bani la buget pe termen scurt, pe termen lung, aceasta ar afecta negativ economia.

„Ce o să se întâmple? Se lucrează pe un scenariu la Ministerul de Finanțe - și am informații din interior - de 24% TVA, de la 1 ianuarie 2026. Încă o creștere a TVA-ului care însă, până acum, din prima creștere, rezultatele evidente nu s-au văzut. Sigur, avem doar august și septembrie până pe 25 octombrie.

TVA-ul se plătește la încasare, în cele mai multe cazuri, deci să spunem că nu se putea vedea abia două luni, real, în bugetul statului, dar încă o creștere ar fi cea mai ușoară cale pentru a mai aduce niște bani la buget. Însă, pe termen lung, omori economia în mod real”, a spus Elena Cristian la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elena cristian
majorare tva
reforme
pnrr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
George W. Bush: Moartea lui Dick Cheney este o pierdere pentru națiune
Publicat acum 12 minute
Alertă în inima Uniunii Europene. Aeroportul din Bruxelles, închis marți seară
Publicat acum 26 minute
Prăbușirea Ucrainei: Anatomia unui scenariu-limită. România, de partea liniei roșii
Publicat acum 55 minute
Triunghiul morții al feței: stoarcerea unui simplu coș poate fi mai riscantă decât crezi
Publicat acum 55 minute
Macron anunţă eliberarea a doi francezi reţinuţi în Iran
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 11 ore si 5 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close