Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior

Elena Cristian, analist DC Business, a criticat lipsa reformelor reale în România și a amintit că singura schimbare însemnată a fost majorarea taxelor. Aceasta a explicat că reformele necesită timp, dar a avertizat că, fără reducerea serioasă a cheltuielilor, deficitul bugetar nu va putea fi controlat de anul viitor.

„Pare că se ceartă, pare că joacă acea poveste a polițistului bun, polițistului rău, unii nu vor, alții vor, dar, până la urmă, singurele așa-zise reforme care au trecut au fost majorarea taxelor și toate acele biruri noi pe spatele românilor. Altceva nu am văzut.

Reforma pensiilor speciale a dat greș și cu siguranță nu se va reuși până la sfârșitul lunii noiembrie, când este termenul pentru a nu pierde acea sumă uriașă din PNRR. Reformele companiilor de stat - nici vorbă pentru că sunt contracte beton, pentru că nu știu ce s-a întâmplat acolo... Nu! Ar trebui luată companie cu companie, ar trebui puse criterii de performanță. Sunt foarte multe lucruri de discutat.

Noi vorbim de ani de zile, lucrurile astea nu se întâmplă într-o zi sau două, doar că, în lipsa acestor reforme, în lipsa reformelor reale, în lipsa reducerii cheltuielilor, pentru că de la anul este foarte clar, toată lumea o spune: Dacă nu se reduc serios cheltuielile, nu va putea fi ținut deficitul în frâu. Nu mai merge!", a spus Elena Cristian.

Scenariul majorării TVA-ului

Elena Cristian a explicat că la Ministerul Finanțelor se lucrează la un scenariu pentru majorarea TVA-ului la 24%, de la 1 ianuarie 2026. Potrivit analistului DC Business, deși o creștere a TVA-ului ar aduce mai mulți bani la buget pe termen scurt, pe termen lung, aceasta ar afecta negativ economia.

„Ce o să se întâmple? Se lucrează pe un scenariu la Ministerul de Finanțe - și am informații din interior - de 24% TVA, de la 1 ianuarie 2026. Încă o creștere a TVA-ului care însă, până acum, din prima creștere, rezultatele evidente nu s-au văzut. Sigur, avem doar august și septembrie până pe 25 octombrie.

TVA-ul se plătește la încasare, în cele mai multe cazuri, deci să spunem că nu se putea vedea abia două luni, real, în bugetul statului, dar încă o creștere ar fi cea mai ușoară cale pentru a mai aduce niște bani la buget. Însă, pe termen lung, omori economia în mod real”, a spus Elena Cristian la România TV.