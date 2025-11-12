Nicușor Dan, răspuns pentru DC News. Dezvăluie o discuție cu o doamnă judecător

„Bună ziua, domnule președinte, Florin Răvdan, de la DC News. Aș vrea să vă întreb ce încredere mai poate avea populația în CSM, atunci când instituția promovează o plângere penală împotriva unei opinii exprimate, și dacă considerați necesară organizarea unui referendum pentru desființarea completă a pensiilor speciale”, a spus jurnalistul DC News.

„Un referendum este un instrument pe care îl folosești atunci când în societate există opinii divergente asupra unei anumite probleme”

„La a doua întrebare am răspuns. Un referendum este un instrument pe care îl folosești atunci când în societate există opinii divergente asupra unei anumite probleme. Nu e cazul aici. Și societatea, și clasa politică, și chiar magistrații sunt de acord că nu e normal ca pensia să fie cât salariul. Prin urmare, este doar o chestiune de armonizare legislativă — de a vedea cum rezolvăm această problemă. Deci nu e necesar un referendum. Toată lumea are aceeași opinie, în esență, asupra acestei chestiuni”, a zis Nicușor Dan.

Plângere împotriva Oanei Gheorghiu

„Nu a fost cel mai echilibrat gest din partea CSM-ului să facă o plângere penală împotriva unui om politic care și-a exprimat o opinie politică. M-am exprimat și eu în acest sens. În sprijinul CSM-ului — dacă vrem totuși să ducem nuanța și echilibrul până la capăt — trebuie spus că există un context. CSM-ul este alcătuit din magistrați care reprezintă alți 5–6 mii de magistrați. De mult timp, și mai ales în ultimele luni, există o tensiune socială la adresa magistraților. S-a creat impresia că orice merge prost în țara asta se întâmplă pentru că ei au pensii prea mari”, a zis președintele României.

„Vă aduc aminte că, într-una dintre conferințele anterioare, am spus că au fost doi magistrați care s-au grăbit să se pensioneze brusc, tocmai pentru că urma să fie modificată legea. Am vorbit atunci cu o doamnă judecător care mi-a spus:

„Am încercat să-mi fac meseria cât mai bine, am mers la toate cursurile de pregătire la care am putut, pentru a fi competentă profesional și pentru a-mi face treaba cum trebuie. Acum mi-e rușine să spun public că sunt judecător. Chiar mi-e teamă să o spun”.

Asta nu e normal. Deci da, CSM-ul a avut o reacție disproporționată, dar a avut-o pe fondul presiunii unor oameni care simt asupra lor o presiune socială în mare parte nejustificată”, a mai zis președintele României.