DCNews Politica Nicușor Dan, răspuns pentru DC News. Dezvăluie o discuție cu o doamnă judecător
Data actualizării: 12:48 12 Noi 2025 | Data publicării: 12:40 12 Noi 2025

Nicușor Dan, răspuns pentru DC News. Dezvăluie o discuție cu o doamnă judecător
Autor: Anca Murgoci

Bună ziua, domnule președinte, Florin Rădvan, de la DC News. Florin Răvdan, DC News, la conferința lui Nicușor Dan
 

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că nu consideră necesară organizarea unui referendum pentru desființarea pensiilor speciale, subliniind că există deja consens în societate.

„Bună ziua, domnule președinte, Florin Răvdan, de la DC News. Aș vrea să vă întreb ce încredere mai poate avea populația în CSM, atunci când instituția promovează o plângere penală împotriva unei opinii exprimate, și dacă considerați necesară organizarea unui referendum pentru desființarea completă a pensiilor speciale”, a spus jurnalistul DC News.

„Un referendum este un instrument pe care îl folosești atunci când în societate există opinii divergente asupra unei anumite probleme”

„La a doua întrebare am răspuns. Un referendum este un instrument pe care îl folosești atunci când în societate există opinii divergente asupra unei anumite probleme. Nu e cazul aici. Și societatea, și clasa politică, și chiar magistrații sunt de acord că nu e normal ca pensia să fie cât salariul. Prin urmare, este doar o chestiune de armonizare legislativă — de a vedea cum rezolvăm această problemă. Deci nu e necesar un referendum. Toată lumea are aceeași opinie, în esență, asupra acestei chestiuni”, a zis Nicușor Dan.

VEZI ȘI: Cazul Gheorghiu-Uscatu. Psihiatrul Gabriel Diaconu intervine în scandal 

Plângere împotriva Oanei Gheorghiu

„Nu a fost cel mai echilibrat gest din partea CSM-ului să facă o plângere penală împotriva unui om politic care și-a exprimat o opinie politică. M-am exprimat și eu în acest sens. În sprijinul CSM-ului — dacă vrem totuși să ducem nuanța și echilibrul până la capăt — trebuie spus că există un context. CSM-ul este alcătuit din magistrați care reprezintă alți 5–6 mii de magistrați. De mult timp, și mai ales în ultimele luni, există o tensiune socială la adresa magistraților. S-a creat impresia că orice merge prost în țara asta se întâmplă pentru că ei au pensii prea mari”, a zis președintele României.

VEZI ȘI: Cariera Oanei Gheorghiu trage targa pe Uscatu 

„Vă aduc aminte că, într-una dintre conferințele anterioare, am spus că au fost doi magistrați care s-au grăbit să se pensioneze brusc, tocmai pentru că urma să fie modificată legea. Am vorbit atunci cu o doamnă judecător care mi-a spus: 

„Am încercat să-mi fac meseria cât mai bine, am mers la toate cursurile de pregătire la care am putut, pentru a fi competentă profesional și pentru a-mi face treaba cum trebuie. Acum mi-e rușine să spun public că sunt judecător. Chiar mi-e teamă să o spun”.

Asta nu e normal. Deci da, CSM-ul a avut o reacție disproporționată, dar a avut-o pe fondul presiunii unor oameni care simt asupra lor o presiune socială în mare parte nejustificată”, a mai zis președintele României.

nicusor dan
csm
Oana Gheorghiu
referendum
pensii speciale
